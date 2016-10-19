 Öztürk’e son görev – Fotomaç – 19 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Öztürk’e son görev

    Öztürk’e son görev
    Canik Belediyesi Kadın Basketbol Takımı'nın hocası Mehmet Can Öztürk'e dün son görev yapıldı. Önceki gün hayatını kaybeden Öztürk için önce Ceyhan Salonu'nda tören düzenlendi. Daha sonra Buğday Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Öztürk, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde defnedildi.
    1. 19 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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