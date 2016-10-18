 Mehmet Can Öztürk öldü – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Mehmet Can Öztürk öldü

    Mehmet Can Öztürk öldü
    Samsun Canik Belediyespor'un başantrenörü Mehmet Can Öztürk tedavi gördüğü hastanede vefaat etti. Öztürk, bugün öğle namazının ardınan Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde toprağa verilecek. Öte yandan Öztürk'ün vefat haberini alan oyuncuları ile yaptıkları hazırlık maçını gözyaşları içinde yarıda bıraktılar.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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