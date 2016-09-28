 Fenerbahçe- Beşiktaş: 77- 62 – Fotomaç – 28 Eylül 2016
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    28 Eylül 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    - : 77- 62

    Fenerbahçe- Beşiktaş: 77- 62

    MERSİN'de düzenlenen Kadınlar 'nda , 'ı 77-62 yendi.

    Edip Buran Salonun'ndaki karşılaşmada , rakibi karşısında ilk çeyreği 20-10, devreyi de 35-29 üstün tamamladı..Sarı lacivertli takım üçüncü çeyreği 53-49 önde geçerken maçı da 77-62 kazandı.Sarı lacivertlilerde Esra Ural 14 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıkarken, 'ta Perovanovic'in kaydettigi 15 sayı, galibeyet için yeterli olmadı.

    Turnuvadan önce Mersin Büyükşehir Belediyespor As Başkanı Hikmet Avşar, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan'a çiçek verdi.

    1. 28 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:59
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