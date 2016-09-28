Fenerbahçe- Beşiktaş: 77- 62
MERSİN'de düzenlenen Kadınlar Özgecan Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 77-62 yendi.
Edip Buran Spor Salonun'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe, rakibi karşısında ilk çeyreği 20-10, devreyi de 35-29 üstün tamamladı..Sarı lacivertli takım üçüncü çeyreği 53-49 önde geçerken maçı da 77-62 kazandı.Sarı lacivertlilerde Esra Ural 14 sayıyla takımın en skorer oyuncusu olarak öne çıkarken, Beşiktaş'ta Perovanovic'in kaydettigi 15 sayı, galibeyet için yeterli olmadı.
Turnuvadan önce Mersin Büyükşehir Belediyespor As Başkanı Hikmet Avşar, Özgecan'ın babası Mehmet Aslan'a çiçek verdi.
- 28 Eylül 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 18:59
- "Kazanmak zorundayız"
Toplam 1
Yorum
HE HE OYNAYACAK..... OYNAYACAK DİYİNDE DAĞILSIN SAZANLAR..........
- Sıfır tolerans
Toplam 1
Yorum
TS60 Trabzonluda değilim , Laz da değilim. Torpilli İstanbul takımlarına karşı TS yi destekliyorum.
- Sakin ve sabırlı
Toplam 5
Yorum
taraftar SENİN YERİNDE OLMAK İSTEYEN O KADAR HOCA VARKİ,,, BEŞİKTAŞ ın KIYMETİNİ BİL..TORPİLLİ ADAMLARINI OYNATMA YETER.....ADİL OL,, BAŞARI KENDİLİĞİNDEN GELECEKTİR.
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