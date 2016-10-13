 Judoda tam 16 madalya – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Judoda tam 16 madalya

    Judoda tam 16 madalya
    Yunanistan'da gerçekleştirilen Uluslararası Judo Turnuvası'na, Milli Takımımız damgasını vurdu. 21 ülkenin katıldığı dev organizasyonda 16 madalya kazanan ay-yıldızlı ekibimiz, takımlar sıralamasında da ikincilik kürsüsüne çıktı.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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