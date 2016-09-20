 Judo’da gümüş madalya – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Judo’da gümüş madalya

    Judo’da gümüş madalya
    Milli judocu İrem Korkmaz, İspanya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı. Finalde Sırp Nadezda Petroviç ile karşılaşan İrem, başa baş geçen maçı tek yuko ile kaybedip 2. oldu.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
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