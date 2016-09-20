Judo’da gümüş madalya

Milli judocu İrem Korkmaz, İspanya'daki Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 52 kiloda gümüş madalya kazandı. Finalde Sırp Nadezda Petroviç ile karşılaşan İrem, başa baş geçen maçı tek yuko ile kaybedip 2. oldu.