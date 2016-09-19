İrem Korkmaz'dan gümüş madalya

16-18 Eylül tarihlerinde Malaga kentinde gerçekleşen şampiyonada ilk turda Alman Patrycia Szekely'i, ikinci turda Macar Alexandra Maroti'yi yenen İrem, çeyrek finalde bir numaralı seribaşı Fransız Astride Gneto'yu spido cezası ile geçip yarı finale çıktı. Yarı finalde Gürcü Mariam Janashvili'yi ipponlayan sporcumuz, finalde Sırp Nadezda Petroviç ile karşılaştı. Başa baş geçen maçı tek yuko ile kaybeden İrem Korkmaz Avrupa ikincisi oldu.



2015'te ümitler kategorisinde dünya üçüncüsü olurken Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan İrem, bu yıl gençlerde Balkan ve Gymnasiade şampiyonluğuna ulaştı. İrem, bu madalya ile başarılı kariyerini bir adım ileriye taşıdı. Bu yıl Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu kazanan 18 yaşındaki judocu, "Hedefim 2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmak" dedi.



Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediyespor sporcusu olan İrem Korkmaz'ı bir mesajla kutladı. Kafaoğlu, "Kulübümüzün sporcusu İrem'in İspanya'da birbirinden zorlu rakiplerini yenerek, ülkemize gümüş madalya getirmesi bizleri çok sevindirdi. İrem kızımızdan daha nice başarılar bekliyoruz" dedi.