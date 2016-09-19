İrem Korkmaz'dan gümüş madalya
Balıkesirli milli judocu İrem Korkmaz, İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda 52 kiloda ikinci olarak, gümüş madalya kazandı.
16-18 Eylül tarihlerinde Malaga kentinde gerçekleşen şampiyonada ilk turda Alman Patrycia Szekely'i, ikinci turda Macar Alexandra Maroti'yi yenen İrem, çeyrek finalde bir numaralı seribaşı Fransız Astride Gneto'yu spido cezası ile geçip yarı finale çıktı. Yarı finalde Gürcü Mariam Janashvili'yi ipponlayan sporcumuz, finalde Sırp Nadezda Petroviç ile karşılaştı. Başa baş geçen maçı tek yuko ile kaybeden İrem Korkmaz Avrupa ikincisi oldu.
2015'te ümitler kategorisinde dünya üçüncüsü olurken Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan İrem, bu yıl gençlerde Balkan ve Gymnasiade şampiyonluğuna ulaştı. İrem, bu madalya ile başarılı kariyerini bir adım ileriye taşıdı. Bu yıl Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu kazanan 18 yaşındaki judocu, "Hedefim 2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda kürsüye çıkmak" dedi.
Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Altıeylül Belediyespor sporcusu olan İrem Korkmaz'ı bir mesajla kutladı. Kafaoğlu, "Kulübümüzün sporcusu İrem'in İspanya'da birbirinden zorlu rakiplerini yenerek, ülkemize gümüş madalya getirmesi bizleri çok sevindirdi. İrem kızımızdan daha nice başarılar bekliyoruz" dedi.
Kaynak: DHA
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:31
- Mahmut Uslu: Bizim maçları irdeleyin
Toplam 42
Yorum
gs3562 bjk yattı kupaya hadi fenerbahcedemi yattı Sayın Trakyalı fenere karşı aldık o kupayı beşiktasa karşı almadık Biraz mantıklı konusun fenere karşı o kupayı aldık :)
- Mahmut Uslu: Bizim maçları irdeleyin
Toplam 42
Yorum
Tuğşad Tülbentçi Allah aşkına bir sus yaa. Siz konuşurken BJK 3, G.Saray da 5. yıldızı takacak. Sen de hala geçen sezonu anlatacaksın. Gözünü seveyim bir susssss
- Riekerink izin vermedi
Toplam 6
Yorum
ramço 1500 Taraftar, sanki Selçuk penaltı atamıyor diye hedefe koyuyor. Bu nasıl mantık? penaltıyı atsa sanki her şey düzelecek. Selçuk mental ve fizik olarak hazır değil, eski günlerin hatrına oynuyor ama takıma hiç bir katkısı yok hatta takımı oyundan düşürüyor. bir de sanki oynuyor da tepki görüyor gibi triplerde. Taraftar buna tepki gösteriyor.
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