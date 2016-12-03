Müfit Arın: "Puan almalıyız"

Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı'nın antrenörü Müfit Arın, Erkekler VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde iddialarını sürdürmeleri için yarın Ukrayna'nın Motor Zaporozhye takımıyla deplasmanda yapacakları maçta puan almaları gerektiğini söyledi.

Arın, Motor Zaporozhye maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hentbolda her yıl kendini geliştiren bir Beşiktaş olduğunu dile getiren Arın, Türkiye'yi gururla temsil eden bir takım ortaya çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, "Galibiyet sayısını arttıran, rakip sahada kafa kafaya oynayan bir Beşiktaş var. İddiamızı sürdürmemiz için Motor Zaporozhye maçından puan ya da puanlar almak zorundayız. Çünkü rakibimizin de iddiası devam ediyor." diye konuştu.

Sahaya çıktıklarında sonuna kadar mücadele eden bir Beşiktaş olacağını ifade eden Arın, şunları kaydetti:

"Geçen sene Şampiyonlar Ligi A ve B gruplarında yer alan takımlar, dünyanın ve Avrupa'nın ekonomik ve oyuncu kalitesi bakımından en iyi takımlarıydı. C ve D grupları, bu takımlara ekonomik olarak biraz daha yakın ama oyuncu kalitesi bakımından daha kısıtlı oyunculara sahip olan takımlardı. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonlardan sonra bu sezona baktığımızda, topladığımız puan ve oynadığımız oyunla aradaki fark görülmüştür."