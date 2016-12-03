Müfit Arın: "Puan almalıyız"
Beşiktaş Mogaz Antrenörü Arın: "Galibiyet sayısını arttıran, rakip sahada kafa kafaya oynayan bir Beşiktaş var"
Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı'nın antrenörü Müfit Arın, Erkekler VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde iddialarını sürdürmeleri için yarın Ukrayna'nın Motor Zaporozhye takımıyla deplasmanda yapacakları maçta puan almaları gerektiğini söyledi.
Arın, Motor Zaporozhye maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hentbolda her yıl kendini geliştiren bir Beşiktaş olduğunu dile getiren Arın, Türkiye'yi gururla temsil eden bir takım ortaya çıkarmayı hedeflediklerini anlatarak, "Galibiyet sayısını arttıran, rakip sahada kafa kafaya oynayan bir Beşiktaş var. İddiamızı sürdürmemiz için Motor Zaporozhye maçından puan ya da puanlar almak zorundayız. Çünkü rakibimizin de iddiası devam ediyor." diye konuştu.
Sahaya çıktıklarında sonuna kadar mücadele eden bir Beşiktaş olacağını ifade eden Arın, şunları kaydetti:
"Geçen sene Şampiyonlar Ligi A ve B gruplarında yer alan takımlar, dünyanın ve Avrupa'nın ekonomik ve oyuncu kalitesi bakımından en iyi takımlarıydı. C ve D grupları, bu takımlara ekonomik olarak biraz daha yakın ama oyuncu kalitesi bakımından daha kısıtlı oyunculara sahip olan takımlardı. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonlardan sonra bu sezona baktığımızda, topladığımız puan ve oynadığımız oyunla aradaki fark görülmüştür."
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 11:56
- Yenersek psikolojik lideriz
Toplam 31
Yorum
baron Besiktasin Asirda bir sampiyon oldugunu soyleyen arkadas fenerbahcenin son 35 senede 7 sampiyonlugu var bunu biliyormu
- Nevzat Aydın futbolu bıraktı
Toplam 9
Yorum
hüseyin oynatılmaz bu taraftar kufur eder söver futbol hayatı biter.
- Yenersek psikolojik lideriz
Toplam 31
Yorum
baron Fenerbahce yenilirse psikolojik kume dusme adayi olur..bunu atlamayalim..gelelim kafasi iyi olan fenerbahceli yorumcuya ya sayi saymasini bilmiyo yada matematigi sifir..fbahcenin son 35 senede kac sampiyonlugu var besiktasin sampiyonluk sayisi ile karsilastirsin eminim sok gecireceksiniz daha tuttugunuz takim kac kere sampiyon oldugunu bilmiyosunuz buraya cikip yorum yapiosunuz aslinda cahilliginizle rezil oluyosunuz iyiki fenerbahcelisiniz iyiki besiktasli degilsiniz ..son 35 senede 7 kere sampiyon olabilmis fenerbahceliler farkinda degil ama besiktasta 7 kere sampiyon oldu
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