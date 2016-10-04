 Millilerden kötü prova – Fotomaç – 04 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Millilerden kötü prova

    Millilerden kötü prova

    A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklar maçında İtalya'ya 28-24 yenildi.

    2017 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıklarını sürdüren , İtalya ile deplasmanda özel maçta karşılaştı.

    Olimpik Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 16-15 önde tamamlayan ev sahibi İtalya, karşılaşmayı da 28-24 kazandı.

    A Milli Takım, İtalya ile yarın TSİ 18.45'te aynı salonda bir hazırlık maçı daha yapacak.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Millilerden kötü prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.