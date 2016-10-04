Millilerden kötü prova

2017 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıklarını sürdüren Türkiye, İtalya ile deplasmanda özel maçta karşılaştı.

Roma Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk yarısını 16-15 önde tamamlayan ev sahibi İtalya, karşılaşmayı da 28-24 kazandı.

A Milli Takım, İtalya ile yarın TSİ 18.45'te aynı salonda bir hazırlık maçı daha yapacak.