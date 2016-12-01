 Milli halterciye CAS'tan ret! – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Milli halterciye 'tan ret!

    Milli halterciye CAS'tan ret!

    Doping kullandığı gerekçesiyle 2008 Pekin Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalyanın iadesi istenen milli halterci 'ın, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine () yaptığı itiraz reddedildi.

    'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) madalya iadesi kararına itiraz eden milli sporcunun dosyasının incelendiği ve itirazın reddedildiği belirtildi.

    Doping analiz yöntemlerindeki gelişmelerin ardından IOC, 2008'de Pekin'de ve 2012'de Londra'daki olimpiyatlarda yer alan sporcuların doping numunelerini yeniden incelemeye almıştı.

    'ın tekrar analiz edilen test örneklerinde yasaklı "stanozolol" maddesine rastlanılmasının ardından Pekin'de 48 kiloda kazandığı gümüş madalyayı iade etmesi istenmişti.

    Söz konusu dönemde vitamin takviyesi yapmak amacıyla aldığı ilacın prospektüsünde, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) yasaklılar listesinde bulunan herhangi bir maddenin yer almadığını belirten milli halterci, karara itiraz etmişti.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:31
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