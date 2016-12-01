Milli halterciye CAS'tan ret!
Doping kullandığı gerekçesiyle 2008 Pekin Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalyanın iadesi istenen milli halterci Sibel Özkan Konak'ın, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz reddedildi.
CAS'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) madalya iadesi kararına itiraz eden milli sporcunun dosyasının incelendiği ve itirazın reddedildiği belirtildi.
Doping analiz yöntemlerindeki gelişmelerin ardından IOC, 2008'de Pekin'de ve 2012'de Londra'daki olimpiyatlarda yer alan sporcuların doping numunelerini yeniden incelemeye almıştı.
Sibel Özkan Konak'ın tekrar analiz edilen test örneklerinde yasaklı "stanozolol" maddesine rastlanılmasının ardından Pekin'de 48 kiloda kazandığı gümüş madalyayı iade etmesi istenmişti.
Söz konusu dönemde vitamin takviyesi yapmak amacıyla aldığı ilacın prospektüsünde, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) yasaklılar listesinde bulunan herhangi bir maddenin yer almadığını belirten milli halterci, karara itiraz etmişti.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:31
- Umutlarını söndürün
Toplam 32
Yorum
Halil ibrahim Adamsın şenol hoca
- Chedjou’dan Elazığ'a hediye
Toplam 12
Yorum
......... BU HOCA GS YIN BAŞINDA HALA DURACAK MI. BU HOCA ERSUN YENAL DAN HİÇ DERS ALMIYOR MU . BU ADVOCAAT IN YARDIMCI HOCASI.
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek!
Toplam 12
Yorum
Sarı Kanarya_E BEŞİKTAŞ Maça Çıkmadan 3 Gol Atmış Zaten.. Bu Hakem Tam bir FENERBAHÇE Düşmanı.. Şimdiden 3 puan Beşiktaş'a hayırlı olsun.. Yazık...
Milli halterciye CAS'tan ret! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.