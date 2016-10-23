Çakın dünya şampiyonu
Halterde, Yıldızlar Dünya Şampiyonası Malezya'da sürüyor. İlk gün podyuma çıkan Ayşegül Çakın, 58 kiloda dünya şampiyonu oldu. Ayşegül, koparmada 80 kiloyla ikinci, silkmede 104 ve toplamda 184 kiloyla ilk sırada yer alarak, 1 altın, 2 gümüş kazandı.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
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