 Çakın dünya şampiyonu – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Çakın dünya şampiyonu

    Çakın dünya şampiyonu
    Halterde, Yıldızlar Dünya Şampiyonası Malezya'da sürüyor. İlk gün podyuma çıkan Ayşegül Çakın, 58 kiloda dünya şampiyonu oldu. Ayşegül, koparmada 80 kiloyla ikinci, silkmede 104 ve toplamda 184 kiloyla ilk sırada yer alarak, 1 altın, 2 gümüş kazandı.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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