Ayşegül dünya şampiyonu oldu
Halterde, Yıldızlar Dünya Şampiyonası Malezya'da devam ediyor.
Penang kentinde gerçekleştirilen ve 23 ülkeden 320 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın, ilk gün akşam seansında podyuma çıkan Ayşegül Çakın, 58 kiloda dünya şampiyonu oldu. Ayşegül, koparmada 80 kiloyla ikinci, silkmede 104 ve toplamda 184 kiloyla ilk sırada yer alarak, 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.
Ferhat Ali Yazıcı ise erkekler 69 kiloda, koparmada 133 kiloyla ikinci, silkmede 158 kiloyla dördüncü, toplamda ise 291 kiloyla üçüncü sırayı elde ederek 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.
Türk Milli Takımı, günü 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere, 7 madalya ile tamamladı.
Şampiyonaya yarın devam edilecek.
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:18
- Advocaat'ın yerine Bilic
Toplam 53
Yorum
UYANIN FENERBAHÇENİN TUTANI YOK..PUANCIKLAR GİTTİ.
- Boyut atlarız
Toplam 7
Yorum
awentador Şu anda böyle konuşmak için ne gibi bir iş becerdik . Gruptanmı çıktık hayır ligde açık ara lidermiyiz hayır geçen sezon gibi akıcı futbolmu oynuyoruz hayır çekirge şu anda sıçramaya devam ediyor fakat çakılacağı gün yakın gibi geliyor bana .
- 4-1’e kahreden Yıldırım, herkese küstü
Toplam 17
Yorum
ağrına gitmiyor mu çok yenildik şimdiye kadar ama bu ingiliz spikeri gülüyordu maç boyu..dalga geçildi resmen..
Ayşegül dünya şampiyonu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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