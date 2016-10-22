 Ayşegül dünya şampiyonu oldu – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ayşegül dünya şampiyonu oldu

    Ayşegül dünya şampiyonu oldu

    Halterde, Yıldızlar Dünya Şampiyonası Malezya'da devam ediyor.

    Penang kentinde gerçekleştirilen ve 23 ülkeden 320 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın, ilk gün akşam seansında podyuma çıkan Ayşegül Çakın, 58 kiloda dünya şampiyonu oldu. Ayşegül, koparmada 80 kiloyla ikinci, silkmede 104 ve toplamda 184 kiloyla ilk sırada yer alarak, 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı.

    Ferhat Ali Yazıcı ise erkekler 69 kiloda, koparmada 133 kiloyla ikinci, silkmede 158 kiloyla dördüncü, toplamda ise 291 kiloyla üçüncü sırayı elde ederek 1 gümüş ve 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

    Türk Milli Takımı, günü 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere, 7 madalya ile tamamladı.

    Şampiyonaya yarın devam edilecek.

    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:18
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