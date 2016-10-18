 Rus haltercinin madalyası geri alındı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Rus haltercinin madalyası geri alındı

    Rus haltercinin madalyası geri alındı

    Rus sporcu Apti Aukhadov'un 2012 Londra Yaz Olimpiyatları erkekler halter 85 kiloda elde ettiği gümüş madalya doping yaptığı gerekçesiyle geri alındı.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Aukhadov'un tekrar teste tabi tutulan doping örneğinin pozitif çıktığı ve 2012 Londra Olimpiyatları'ndan geriye dönük diskalifiye edildiği bildirildi.

    Açıklamada, Rus haltercinin bu olimpiyatlarda halter branşında 85 kiloda kazandığı gümüş madalyanın geri alındığı kaydedildi.

    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 20:38
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