Halterde tarihi başarı
Polonya'daki Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 39 madalya kazanan Türk Milli Takımı tarihe geçti. 23 ülkeden 320 sporcunun katıldığı şampiyonaya 14'ü kız 28 halterciyle katılan Türkiye, 10 altın, 11 gümüş ve 18 bronz madalya kazandı.
- 19 Eylül 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
Bhnbrk1907 Haklısın sevmiyoruz. sadece güç ile futbolcu olunmuyor birazda bitiricilik beceri yetenek lütfen.
- Kartal yüksekten uçuyor
Toplam 15
Yorum
kartalım senin aşkınla büyüdük senin aşkınla öleceğiz..bütün oyuncuları teknik direktötümüz başkanımızı çok seviyoruz ...Emeği geçen herkese çok teşekür ederim
- Emenike: Kimse beni sevmiyor!
Toplam 35
Yorum
bg fener küme düşer çünkü fenerden zayıf takım yok.
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