 Halterde tarihi başarı – Fotomaç – 19 Eylül 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Halterde tarihi başarı

    Halterde tarihi başarı
    Polonya'daki Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 39 madalya kazanan Türk Milli Takımı tarihe geçti. 23 ülkeden 320 sporcunun katıldığı şampiyonaya 14'ü kız 28 halterciyle katılan , 10 altın, 11 gümüş ve 18 bronz madalya kazandı.
    1. 19 Eylül 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Halterde tarihi başarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.