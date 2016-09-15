Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda madalya sayımız 35'e yükseldi

Nowy Tomysl kentinde düzenlenen ve 23 ülkeden 320 sporcunun katıldığı şampiyonada, 14 erkek ve 14 bayan olmak üzere toplam 28 sporcuyla katılan Türkiye, madalya sayısını artırmaya devam ediyor.

17 yaş altı kategorisinde, bayanlar 58 kiloda Ayşegül Çakın, koparma, silkme ve toplamda 2. olarak 3 gümüş madalya, Nuray Levent ise koparma, silkme ve toplamda 3. sırayı alarak 3 bronz madalya kazandı. 63 kiloda da Berfin Altun, koparma, silkme ve toplamda 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

15 yaş altı kategorisinde ise bayanlar 63 kiloda Emine Ayyıldız, koparma ve toplamda 1., silkmede 2. olarak 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Erkekler 85 kiloda Tolga Bakıcı, koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya alırken, aynı zamanda İsveçli Romanak Tormos'a ait Avrupa silkme rekorunun da yeni sahibi oldu.

Erkekler 77 kiloda Samet Coşkun, koparmada 2., silkme ve toplamda 3. sırayı elde ederek 1 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Böylece Türk sporcuların madalya sayısı, 10 altın, 9 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 35'e yükseldi. Şampiyonaya yarın yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

15 YAŞ ALTI

Erkekler 56 kilo: Caner Toptaş (koparma, silkme ve toplamda Avrupa rekoru kırarak 3 altın madalya)

Erkekler 62 kilo: Eren Can (silkmede 2., toplamda 3. olarak 1 gümüş ve 1 bronz madalya)

Erkekler 77 kilo: Samet Coşkun (koparmada 2., silkme ve toplamda 3. olarak 1 gümüş ve 2 bronz madalya)

Erkekler 85 kilo: Tolga Bakıcı (koparma, silkme ve toplamda 3 altın madalya)

Bayanlar 44 kilo: Buse İlhan (koparmada bronz madalya)

Bayanlar 53 kilo: Gülsen Taşçı (silkmede bronz madalya)

Bayanlar 63 kilo: Emine Ayyıldız (koparma ve toplamda 1. silkmede 2. olarak 2 altın ve 1 gümüş madalya)

17 YAŞ ALTI

Erkekler 69 kilo: Ferhat Ali Yazıcı (koparma ve toplamda 2 altın madalya ve koparmada yeni Türkiye rekorunun sahibi), Devran Kaya (silkmede bronz madalya)

Bayanlar 44 kilo: Kevser Tamdemir (koparmada 2., silkme ve toplamda 3. olarak 1 gümüş, 2 bronz madalya), Ayşe Narin (koparmada 3., silkmede ve toplamda 2. olarak 2 gümüş ve 1 bronz madalya)

Bayanlar 48 kilo: Ayşe Doğan (silkmede bronz madalya)

Bayanlar 58 kilo: Ayşegül Çakın (koparma, silkme ve toplamda 3 gümüş madalya), Nuray Levent (koparma, silkme ve toplamda 3 bronz madalya)

Bayanlar 63 kilo: Berfin Altun (koparma, silkme ve toplamda olmak 3 bronz madalya)