Rıza Kayaalp havuzda güreşti!
Dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, sırtı havuzda da yere gelmedi! Yozgat'ta tanıtımı yapılan termal havuzda arkadaşlarıyla güreşen şampiyon alkışlandı. Yozgat'tayeni açılan Kadın Termal Aqua Park ve Spor Merkezi, Kemal Yurtnaç, Rıza Kayaalp, daire müdürleri ve gazetecilere tesis tanıtıldı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
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Yorum
Temple Feneri mi alacak? Hiç parasının olmadığı zamanda ve gerek olmadığı halde :) Fenerin son çırpınışları
- Kadıköy’ü hatırlattı
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Yorum
GSİBOM SEN GİTTİN TADIMIZ KALMADI BE MELO
- Yeter Demirören
Toplam 1
Yorum
koyulacivert Alıştığımız bir söyleşi..Normaldir
Rıza Kayaalp havuzda güreşti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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