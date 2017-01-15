 Ne de olsa Ata sporu – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Ne de olsa Ata sporu

    Ne de olsa Ata sporu
    Ordu'da dün başlayan Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası öncesi yapılan gösteri maçına damgasını vurdu. Kırkpınar Başpehlivanı 125 kiloluk Kara, 190 kiloluk Asya Sumo Şampiyonu Almaz Ergeshov'u tuşla yendi. "Ata sporunu her yerde başarı ile temsil etmeye çalışıyorum" diyen Kara, "Gerçekten çok güçlü bir rakipti. Şükürler olsun kazandım" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:52
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