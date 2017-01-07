Başpehlivanlar, şehitler için kol bağladı
Balıkesir'de gerçekleştirilen organizasyonda finalde Orhan Okulu'nun sırtını yere getiren Recep Kara, başpehlivan oldu. Başpehlivanlar mücadelede elde ettikleri gelirleri şehit ailelerine bağışladı.
"Başpehlivanlar, şehitler için kol bağlıyor" sloganıyla, Türkiye'de ilk kez kapalı bir alanda düzenlenen yağlı güreş organizasyonunda, Recep Kara, Orhan Okulu'nun sırtını yere getirerek başpehlivan oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kez kapalı alanda düzenlenen yağlı güreşlerde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, tüm güreşçilere başarılar diledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da "Güreşlerin kışın oynanması için spor salonu inşa edeceğiz ve güreşler yıl boyu yapılabilecek." ifadesini kullandı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise bin yıllık bir geleneğe sahip yağlı güreşlerin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katkılarıyla ilk kez kapalı bir alanda ve kışın yapıldığını söyledi.
Yağlı güreşin 12 aya yayılması konusunda hem fikir olduğunu ifade eden Aydın, "Burada göle maya çalmış olacağız. Bu işi 12 aya yaymak istiyoruz. İller arasında ligler kurma hedefindeyiz. Güreşleri kış aylarında da yaparak, yağlı güreşleri Balkan ülkelerine ve dünyaya duyurmak istiyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan kura çekimi sonrası müsabakalara geçildi.
Yarı finalde İsmail Koç'u yenen Recep Kara ile Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Orhan Okulu finale yükseldi. Çekişmeli geçen finalde 'başpehlivanlık' unvanını Recep Kara, kazandı. Güreşçiler, mücadelede elde ettikleri gelirleri şehit ailelerine bağışladı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:18
- Galatasaraylı yönetici 2 oyuncunun ismini verdi
Toplam 14
Yorum
cem ahmet çalık a 4 mily. vereceğine hugo ya 6 mily. ver. hiç olmazsa oyun olarak geri dönüş olursun. ama ahmet çalık tam bir tarık çamdal vakası olur. fener bjk de defans rıyor. adamlar apmıydı da gitti sktel i aldı. rodolfo yu mıtrovıöç ı aldı. kimse görmedi mi ahmet çalık ı
- "Satmıyoruz"
Toplam 34
Yorum
BJK 1903 beyler ETO bence BJK gelirse ilk 2-3 macda cidi bir sakatlik gecire bilir o tehlike var adam olmus 36 yani 37n girecek bence mantikli deyil pek alinmasi ha reklam amacli ok ama forvet amaclisa zor bence orman 5-6mil.kiyip genc bir yetenek almali dortmund misali abubayank görmüyormusun adam 12.5 euroya alindi bir kac yil önce simdi adam 125 mil.euro vermeyi düsünen var adam 10 katlamis kendini böyle oyunculari bulmak lazim ETO devri bitti beyler o daha 2018 sonra cinede gider oynamaya :)
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 19
Yorum
murat etoyu beşikteş kesınalmalı bu oyun cu bıde gereklı başkan yanlış yaPIYOR
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