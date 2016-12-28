Şampiyondan anlamlı destek

P&G Türkiye, TMOK ve MEB desteğiyle hayata geçen proje; 81 ildeki 81 okulda spor malzemelerini yeniliyor. Bu projenin ilk uygulandığı yer de İstanbul'daki Kağıthane Atatürk Ortaokulu oldu. Buradaki öğrenciler yeni spor malzemelerini ise Olimpiyat Şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül'den aldı. Akgül, "Bu sıralardan yeni şampiyonlar çıkacak" ifadesini kullandı.