Şampiyondan veda sözleri

Dünya Şampiyonu güreşçi Selçuk Çebi, 24 yıllık spor kariyerine nokta koydu. Dünya şampiyonalarında 3 kez altın madalya kazanan Çebi, "Dönüp arkama baktığımda gurur verici bir tablo bıraktığıma inanıyorum. İçimde ukde olan tek şey olimpiyat madalyası alamamak" dedi.