 Şampiyondan veda sözleri – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Şampiyondan veda sözleri

    Şampiyondan veda sözleri
    Dünya Şampiyonu güreşçi Selçuk Çebi, 24 yıllık spor kariyerine nokta koydu. Dünya şampiyonalarında 3 kez altın madalya kazanan Çebi, "Dönüp arkama baktığımda gurur verici bir tablo bıraktığıma inanıyorum. İçimde ukde olan tek şey olimpiyat madalyası alamamak" dedi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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