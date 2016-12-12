 Aslan Atem Dünya ikincisi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Dünya ikincisi

    Aslan Atem Dünya ikincisi
    'nda erkekler 80 kiloda mücadele eden , finalde Rus 'e 3-1 yenilerek dünya 2'incisi olarak gümüş madalya kazandı. Macaristan'da düzenlenen şampiyona sonrası konuşan Atem, "Kazanmak isterdim ama nasipte 2. olmak varmış. Rakibimle daha önce güreşip yenmiştim ama bu sefer olmadı. Artık önümüzdeki sene 1. olmak istiyorum. Bunun için çalışacağım" dedi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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