Aslan Atem finale yükseldi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen güreş müsabakalarının son gün sabah seansında, kadınlar 60, serbest stil 70 ve grekoromen stil 80 kilolarda elemeler yapıldı.

Grekoromen stil 80 kiloda Türkiye'yi temsil eden Aslan Atem, ilk maçında Bulgar güreşçi Iliyan Todorov Georgiev'i 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.

Aslan, bu turda Avrupa şampiyonu Alman Pascal Eisele ile 1-1 berabere kalmasına rağmen son sayıyı aldığı için çeyrek finale çıktı. Kazak Askhat Dilmukhamedov'u da çeyrek finalde 3-2'lik skorla geçen Aslan, yarı finale kaldı.

Yarı finalde Macar Laszlo Szabo ile karşılaşan Aslan, 5-2 yenik duruma düşmesine rağmen aldığı üç sayıyla skoru 5-5 yaptı. Milli güreşçi, geriden gelip eşitliği yakaladığı için adını finale yazdırdı. Aslan, akşam seansında finalde Rus sporcu Ramazan Abacharaev ile karşı karşıya gelecek.

Serbest stil 70 kiloda mindere çıkan Yakup Gör ise ilk turda Belaruslu Azamat Nurykau ile 2-2 berabere kaldı. Belaruslu sporcunun pasif güreştiği gerekçesiyle iki ihtar alması nedeniyle Yakup, turlayan taraf oldu.

İranlı Mostafa Mohabbali Hosseinkhani'ye son 16 turunda 2-0 mağlup olan Yakup, rakibi finale kalamayınca turnuvaya veda etti.

DERYA İLK TURDA ELENDİ

Kadınlar 60 kiloda milli güreşçi Derya Bayhan, ilk turda Kanadalı Linda Morais'e tuş oldu.

Derya, rakibinin finale yükselememesi nedeniyli repesaj mücadelesi hakkı elde edemedi ve elendi.