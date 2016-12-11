Aslan Atem finale yükseldi
Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde grekoromen stil 80 kiloda milli sporcu Aslan Atem, altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen güreş müsabakalarının son gün sabah seansında, kadınlar 60, serbest stil 70 ve grekoromen stil 80 kilolarda elemeler yapıldı.
Grekoromen stil 80 kiloda Türkiye'yi temsil eden Aslan Atem, ilk maçında Bulgar güreşçi Iliyan Todorov Georgiev'i 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
Aslan, bu turda Avrupa şampiyonu Alman Pascal Eisele ile 1-1 berabere kalmasına rağmen son sayıyı aldığı için çeyrek finale çıktı. Kazak Askhat Dilmukhamedov'u da çeyrek finalde 3-2'lik skorla geçen Aslan, yarı finale kaldı.
Yarı finalde Macar Laszlo Szabo ile karşılaşan Aslan, 5-2 yenik duruma düşmesine rağmen aldığı üç sayıyla skoru 5-5 yaptı. Milli güreşçi, geriden gelip eşitliği yakaladığı için adını finale yazdırdı. Aslan, akşam seansında finalde Rus sporcu Ramazan Abacharaev ile karşı karşıya gelecek.
Serbest stil 70 kiloda mindere çıkan Yakup Gör ise ilk turda Belaruslu Azamat Nurykau ile 2-2 berabere kaldı. Belaruslu sporcunun pasif güreştiği gerekçesiyle iki ihtar alması nedeniyle Yakup, turlayan taraf oldu.
İranlı Mostafa Mohabbali Hosseinkhani'ye son 16 turunda 2-0 mağlup olan Yakup, rakibi finale kalamayınca turnuvaya veda etti.
DERYA İLK TURDA ELENDİ
Kadınlar 60 kiloda milli güreşçi Derya Bayhan, ilk turda Kanadalı Linda Morais'e tuş oldu.
Derya, rakibinin finale yükselememesi nedeniyli repesaj mücadelesi hakkı elde edemedi ve elendi.
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:45
- Galatasaray - Gaziantepspor | Canlı Anlatım
Toplam 1
Yorum
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, yasin hariç iyi kadro
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 17
Yorum
mehmetfb ahmet edendi kiev maçından sonra sesin çıkmıyodu ama hakemler senin için bişey yaptımı göğsünüzü gere gere anlatırsınız apaçık herşey ortada türkiyede hakemler olmasa siz bi hiçsiniz
- Alın terimizle kazandık
Toplam 8
Yorum
mehmetfb 2 saçma penaltı verimeyen kırmızı kartlarınız ve alınteri vay beeeeeeeeeeeeeee şenool ve bjk gerisi size kalmış
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