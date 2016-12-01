 Güreşte kadro belli oldu – Fotomaç – 01 Aralık 2016
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    01 Aralık 2016, Perşembe
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    Güreşte kadro belli oldu

    Güreşte kadro belli oldu

    'nda mücadele edecek milli takım kadrosu belli oldu.

    Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak şampiyonada Türkiye'nin kadrosunda 6 güreşçi yer alıyor. Dünya Güreş Birliğinin (UWW) aldığı karar gereği; bu sene olimpiyat yapılan yılda ilk kez gerçekleştirilecek Macaristan'daki turnuvada Türkiye serbest, grekoromen ve kadınlarda ikişer sıklette 6 güreşçiyle mücadele edecek.

    Federasyon başkanı , dünya şampiyonasının olimpiyat oyunlarından sonraki en büyük organizasyon olduğuna dikkati çekerek "2020 Tokyo'nun ilk adımını atıyoruz." dedi.

    Şampiyonada olimpiyata katılan güreşçilerin kadroda yer almamasının diğer güreşçiler için büyük avantaj sağladığını ifade eden Aydın, "Dünya şampiyonası hem altyapımızdan gelen güreşçilerimize bir fırsat verecek, hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidecek sporcularımızı belirlemede önemli bir faktör oluşturacak." diye konuştu.

    'nda serbest stil 61 kiloda , 70 kiloda , kadınlar 55 kiloda , 60 kiloda ve grekoromen stil 71 kiloda ile 80 kiloda , Türkiye adına mindere çıkacak.

    1. 01 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:53
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