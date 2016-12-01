Güreşte kadro belli oldu
Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kadrosu belli oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak şampiyonada Türkiye'nin kadrosunda 6 güreşçi yer alıyor. Dünya Güreş Birliğinin (UWW) aldığı karar gereği; bu sene olimpiyat yapılan yılda ilk kez gerçekleştirilecek Macaristan'daki turnuvada Türkiye serbest, grekoromen ve kadınlarda ikişer sıklette 6 güreşçiyle mücadele edecek.
Federasyon başkanı Musa Aydın, dünya şampiyonasının olimpiyat oyunlarından sonraki en büyük organizasyon olduğuna dikkati çekerek "2020 Tokyo'nun ilk adımını atıyoruz." dedi.
Şampiyonada olimpiyata katılan güreşçilerin kadroda yer almamasının diğer güreşçiler için büyük avantaj sağladığını ifade eden Aydın, "Dünya şampiyonası hem altyapımızdan gelen güreşçilerimize bir fırsat verecek, hem de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gidecek sporcularımızı belirlemede önemli bir faktör oluşturacak." diye konuştu.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 61 kiloda Recep Topal, 70 kiloda Yakup Gör, kadınlar 55 kiloda Burcu Kebiç, 60 kiloda Derya Bayhan ve grekoromen stil 71 kiloda Yunus Özel ile 80 kiloda Aslan Atem, Türkiye adına mindere çıkacak.
- 01 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:53
- Umutlarını söndürün
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Yorum
Halil ibrahim Adamsın şenol hoca
- Chedjou’dan Elazığ'a hediye
Toplam 12
Yorum
......... BU HOCA GS YIN BAŞINDA HALA DURACAK MI. BU HOCA ERSUN YENAL DAN HİÇ DERS ALMIYOR MU . BU ADVOCAAT IN YARDIMCI HOCASI.
- Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Hüseyin Göçek!
Toplam 12
Yorum
Sarı Kanarya_E BEŞİKTAŞ Maça Çıkmadan 3 Gol Atmış Zaten.. Bu Hakem Tam bir FENERBAHÇE Düşmanı.. Şimdiden 3 puan Beşiktaş'a hayırlı olsun.. Yazık...
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