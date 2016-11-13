Güreşte Musa Aydın yeniden başkan seçildi

Ankara'daki Holidayy Inn Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, 279 delegeden 197'si oy kullandı.

Genel kurula tek aday olarak giren Aydın, oyların 187'sini alarak bir kez daha başkanlık görevine getirildi. 10 oy ise geçersiz sayıldı.

Divan başkanlığını Hacı Yusuf Yıldırım'ın yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi. Federasyonun 2017 yılı tahmini bütçesi 61 milyon lira, 2018 yılı tahmini bütçesi ise 70 milyon 150 bin lira olarak onandı.

Musa Aydın'ın başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Erkan Durdu, Gürkan İzzet Paksoy, Halil Bozdoğan, Hasan Eroğlu, Hüseyin Kaya, İsmail Kaşdemir, Mahir Biberoğlu, Mehmet Ayhan, Mustafa Çakır, Selahattin Uyan, Serdar Çinkılıç, Süreyya Yoğurtçu, Ünsal Kıraç, Zeki Gül.

"SPORCULARIMIZA AĞABEYLİK YAPTIK"

Aydın, genel kurulda yaptığı konuşmada, ilk olarak 8 Nisan 2015'te federasyon başkanlığına seçildiğini hatırlatarak, çalışmalara milli takım kamplarındaki psikolog, diyetisyen, kondisyoner ve fizyoterapist eksikliklerini tamamlayarak başladıklarını söyledi.

Oluşturdukları 25 kişilik olimpik kurulla sporcuların performans, sağlık testlerini, psikolojilerini ve kilolarını takip ettiklerini dile getiren Aydın, "Sporcularımıza başkanlık değil, ağabeylik yaptık. 1,5 yıllık kısa kriz süresini iyi yönettik. 18 yıl aradan sonra 3 dünya şampiyonluğu, bayanlarda ilk defa Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Olimpiyatlarda 52 yıl aradan sonra 5 madalya kazandık." diye konuştu.

"Bu başarı hepimizin başarısıdır." diyen Aydın, şöyle devam etti:

"Bu başarı kulüplerimizin başarısıdır. Antrenörlerimizin başarısıdır. 24 saat salonları sporcuların hizmetine sunan, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlerimizin başarısıdır. Bu başarı Bakanımızın, Spor Genel Müdürlüğümüzün başarısıdır. Bu başarı bizlerden hiçbir zaman dualarını esirgemeyen 80 milyon Türk milletinin başarısıdır. Ülkemizin başarısıdır."

Aydın, 4 yıllık yeni dönemde bu başarıyı sürdürmek istediklerini vurgulayarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na dünyanın en iyi güreş takımını oluşturarak katılmak istiyoruz. Tokyo'da 1948, 1960 olimpiyat rekorlarımızı kırmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için büyük bir gayretle, azimle, çalışacağımızı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERE EŞİT DAVRANDIK"

Görevde bulundukları 1,5 yıllık sürede kulüpler arasında ayrım yapmadıklarına işaret eden Aydın, "Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Sen ben yok, biz anlayışıyla kulüplerimize eşit şartlarda maddi ve malzeme desteğinde bulunduk. Önümüzdeki yıllarda sponsorları devreye sokarak kulüplerimizi daha çok destekleyeceğiz. Güçlü kulüplerimiz, güçlü milli takımlarımızı oluşturacaktır. Dolayısıyla başarımız da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, kulüpler arasındaki rekabet ortamını artırmaları gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Bizden önceki dönemlerde ligler, gruplar şeklinde 4 haftada bitiyordu. Geçen yıl deplasmanlı ligi başlattık. Allah nasip ederse 4 yıllık süreçte deplasmanlı ligi devam ettireceğiz. Amacımız, her kulüp kendi ev sahipliğinde maç yapsın, rekabet ortamı oluşsun. Spor demek rekabet demektir. Eğer bugün futbolda rekabet olmasa ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne de başka bir kulübün hiçbir anlamı olmaz. Onun için biz güreşte bu rekabet ortamını oluşturmak istiyoruz."

Altyapıyı güçlendirmek için 12 ilde Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) projesini gerçekleştirdiklerine işaret eden Aydın, "YİBO projesini önümüzdeki 4 yıllık süreçte bütün Türkiye'ye yayıp altyapıda büyük bir güreşçi ordusu oluşturacağız." diye konuştu.

Gerçekleştirmeyi hedefledikleri diğer projeleri anlatan Musa Aydın, şunları kaydetti:

"Güreş liselerinin açılmasını istiyoruz. YİBO'dan mezun olan çocuklarımız kaybolmadan güreş liselerine geçecekler. Güreşte en büyük sıkıntı kilo sorunu. Kilo düşme sorununa son vereceğiz. Yeni dönemde bu sistemi bitireceğiz. Kurumsallaşma anlamında da önemli adımlar atacağız. Önümüzdeki dönem federasyonumuza hizmet binası kazandıracağız. Yağlı güreşi sezonluk olmaktan çıkaracağız, 12 aya yayacağız. Yağlı güreş ligi de oluşturacağız. Ayrıca geleceği birlikte inşa etmek için her yıl güreş kurultayı yapacağız."

"YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATI"

Aydın, seçimin ardından bir kez daha kürsüye gelerek, teşekkür konuşması yaptı.

Güreşin, Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu belirten Aydın, "Bu çok ağır bir görev, kolay bir görev değil. Bu bilinç içerisindeyiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları olacak. Tokyo'da, İstiklal Marşı'mızı okutacağımızın sözünü veriyorum." şeklinde konuştu.