Aydın yeniden aday oluyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 13 Kasım'daki başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Yenibosna'daki Gönen Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Musa Aydın, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için en güçlü güreş takımını kurarak, Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu belirtti.

"Federasyon başkanlığına değil, Tokyo'da başarılı olmaya adayım. Dünyanın en güçlü güreş takımını kurmaya adayım." ifadelerini kullanan Aydın, şunları kaydetti:

"Nisan 2015'ten bu yana başkanlık görevine devam ediyorum. Bu kısa sürede önemli başarılara imza attık. Rio'da kazandığımız 8 altın madalyanın 5'i güreşten geldi. Kısa sürede yaptığımız bilimsel çalışmalarla bu sonuca ulaştık. Amacımız bu bilimsel çalışmaları 4 yıllık yeni görev sürecinde de uygulamak ve Tokyo'da, Rio'dakinden çok daha fazla madalya kazanmak."

Musa Aydın, projeleriyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"Büyüklerde yaptığımız bilimsel çalışmaları alt yaş kategorilerinde de uygulayacağız. Altyapıda büyük bir güreşçi ordusu oluşturmak istiyoruz. Güreş liseleri ile ilgili de bir çalışmamız var. Güçlü altyapıyla güçlü milli takımlar oluşturacağız. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz deplasmanlı güreş ligini bu yıl bir sponsor bulup, televizyondan yayınlatmak istiyoruz. Yağlı güreş yalnızca 6 ay yapılabiliyor, spor salonları yapıp, yağlı güreş ligini kurarak bu süreyi 12 aya yaymayı hedefliyoruz."

Güreş Federasyonluğu başkanlığı için Musa Aydın'ın dışında şu ana kadar Enis Erdem ve Halil İbrahim Kastan adaylığını açıklayan diğer isimler oldu.

13 Kasım'da yapılacak federasyon başkanlığı seçimleri için adayların son başvuru tarihi ise 3 Kasım.