Türkiye güreşte Balkan Şampiyonu oldu
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren şampiyonada 38 madalya kazanan Türkiye, Balkan Şampiyonu oldu. Son gün yapılan maçlarda Türkiye Milli Takımı Serbest kategorisinde Balkan Şampiyonu olarak Balkan kupasını alırken, Kadınlar ve Grekoromen takımı Balkan İkinciliği kupasını kaldırdılar.
Balkan Şampiyonası'nda ilk iki gün Kadınlar Serbest, Grekoromen ve Serbest kategorilerinde güreşçilerimiz bireysel olarak çıktıkları minderde 12 altın, 15 gümüş ve 11 bronz madalya alarak toplamda 38 madalyayı ülkemize kazandırdılar. Öte yandan ilk iki günlük şampiyonadan sonra son gün ülkeler arası Balkan Kupası maçları yapıldı. Her kategoride 8 güreşçinin Türkiye'yi temsil ettiği minderde, Türkiye Milli Takımı Serbest kategorisinde Balkan Şampiyonu olarak Balkan kupasını alırken, Kadınlar Serbest ve Grekoromen takımımız Balkan İkinciliği kupasını kaldırarak bir kez daha ülkemize büyük gurur yaşattılar.
Madalya alan güreşçilerin isimleri ve dereceleri şöyle:
Grekoromen stil
-60 kiloda Necipcan Dokgöz 1.
-96 kiloda Süleyman Erbay 1.
-55 kiloda Kerem Kamal 1.
-84 kiloda Ali Çelik 1.
-50 kiloda Burak Tuncel 2.
-96 kiloda Cemal Kavrak 2.
-66 kiloda Mehmet Çeker 2.
-50 kiloda Ali Esoğlu 3.
-60 kiloda Ahmet Uyar 3.
-55 kiloda Çağatay Özaçar 3.
-84 kiloda Göktuğ Arslan 3.
-120 kiloda Burak Çakırca 3.
Kadınlar Serbest stil
-59 kiloda Derya Bayhan 1.
-67 kiloda Aslı Demir 1.
-48 kiloda Emine Çataloğlu 1.
-55 kiloda Mehlika Öztürk 2.
-72 kiloda Ayşegül Özbege 2.
-51 kiloda Aynur Erge 2.
-59 kiloda Elif Yanık 2.
-67 kiloda Kadriye Aksoy 2.
-44 kiloda Zeliha Kara 3.
-63 kiloda Aslı Tuğcu 3.
-72 kiloda Merve Pul 3.
Serbest stil
-50 kiloda Engin Çetin 1.
-60 kiloda Utku Doğan 1
-96 kiloda Eren Dursun Turan 1.
-84 kiloda Arif Özen 1.
-120 kiloda Bekir Eryücel 1.
-50 kiloda Cihan Urgan 2.
-60 kiloda Akın Ulutaş 2.
-74 kiloda Fazlı Eryılmaz 2.
-96 kiloda Emre Can Osman 2.
-55 kiloda Mehmet Yüce 2.
-66 kiloda Mehmet Erzincanlı 2.
-120 kiloda Orçun Kumaş 2.
-84 kiloda Semih Yazıcı 3.
-66 kiloda Müslüm Alış 3.
-74 kiloda Süleyman Delihasan 3.
Kaynak: DHA
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 21:02
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
galata Sener vardi sinir yapan birde Yasin cikdi simdi...ikiside ayni kanatda oynarsa yandik
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
GS'Lİ volkan-şener-ahmet çalık-mehmet topal-caner-emre mor-tolga-ozan-arda-hakan ç-cenk. (4-4-1-1) tolga-gökhan g.-serdar aziz-h.balta-ismail-yasin-selcuk-topal-volkanşen-oguzhan-m.batdal (yedek kadro) 4-4-1 bana vercekler şu milli takımı elinde inanılmaz kaliteli oyuncular var oyun oynuyon milli takımla resmen. degistir dur yanlısların yüzünden yeniliyoz aklım almıyo cıkardıgı kadroları ayıp türkiyeye. bizi mahfettin şimdi sıra ayyıldızda.
- İzlanda - Türkiye | 21.45
Toplam 11
Yorum
DOĞRU SÖZ çok haklsın kardeşim sonuna kadar katılıyorum fatih terim futboldan zerre kadar anlamıyor ve biz bu adama aylık 962 bin lira para ödüyoruz
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