 Türkiye güreşte Balkan Şampiyonu oldu – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    güreşte Balkan Şampiyonu oldu

    Türkiye güreşte Balkan Şampiyonu oldu

    Romanya'nın başkenti Bükreş'te 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren şampiyonada 38 madalya kazanan , Balkan Şampiyonu oldu. Son gün yapılan maçlarda Türkiye Milli Takımı Serbest kategorisinde Balkan Şampiyonu olarak Balkan kupasını alırken, Kadınlar ve Grekoromen takımı Balkan İkinciliği kupasını kaldırdılar.

    Balkan Şampiyonası'nda ilk iki gün Kadınlar Serbest, Grekoromen ve Serbest kategorilerinde güreşçilerimiz bireysel olarak çıktıkları minderde 12 altın, 15 gümüş ve 11 bronz madalya alarak toplamda 38 madalyayı ülkemize kazandırdılar. Öte yandan ilk iki günlük şampiyonadan sonra son gün arası Balkan Kupası maçları yapıldı. Her kategoride 8 güreşçinin 'yi temsil ettiği minderde, Türkiye Milli Takımı Serbest kategorisinde Balkan Şampiyonu olarak Balkan kupasını alırken, Kadınlar Serbest ve Grekoromen takımımız Balkan İkinciliği kupasını kaldırarak bir kez daha ülkemize büyük gurur yaşattılar.

    Madalya alan güreşçilerin isimleri ve dereceleri şöyle:

    Grekoromen stil

    -60 kiloda 1.

    -96 kiloda 1.

    -55 kiloda 1.

    -84 kiloda 1.

    -50 kiloda 2.

    -96 kiloda 2.

    -66 kiloda 2.

    -50 kiloda 3.

    -60 kiloda 3.

    -55 kiloda 3.

    -84 kiloda 3.

    -120 kiloda Burak Çakırca 3.

    Kadınlar Serbest stil

    -59 kiloda Derya Bayhan 1.

    -67 kiloda Aslı Demir 1.

    -48 kiloda Emine Çataloğlu 1.

    -55 kiloda Mehlika Öztürk 2.

    -72 kiloda Ayşegül Özbege 2.

    -51 kiloda Aynur Erge 2.

    -59 kiloda Elif Yanık 2.

    -67 kiloda Kadriye Aksoy 2.

    -44 kiloda Zeliha Kara 3.

    -63 kiloda Aslı Tuğcu 3.

    -72 kiloda Merve Pul 3.

    Serbest stil

    -50 kiloda Engin Çetin 1.

    -60 kiloda Utku Doğan 1

    -96 kiloda Eren Dursun Turan 1.

    -84 kiloda Arif Özen 1.

    -120 kiloda Bekir Eryücel 1.

    -50 kiloda Cihan Urgan 2.

    -60 kiloda Akın Ulutaş 2.

    -74 kiloda Fazlı Eryılmaz 2.

    -96 kiloda Emre Can Osman 2.

    -55 kiloda Mehmet Yüce 2.

    -66 kiloda Mehmet Erzincanlı 2.

    -120 kiloda Orçun Kumaş 2.

    -84 kiloda Semih Yazıcı 3.

    -66 kiloda Müslüm Alış 3.

    -74 kiloda Süleyman Delihasan 3.



    Kaynak: DHA
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:02
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