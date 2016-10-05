 Genç güreşçiler Romanya yolcusu – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Genç güreşçiler Romanya yolcusu

    Genç güreşçiler Romanya yolcusu

    Romanya'nın Craiova kentinde 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Gençler Balkan Şampiyonası'nda 'yi 43 güreşçi temsil edecek.

    Şampiyonada sporcular 8 sıklette mindere çıkacak.

    'yi temsil edecek sporcular şöyle:

    Grekoromen takım

    50 kilo: Burak Tuncel, Ali Esoğlu

    55 kilo: Kerem Kamal, Çağatay Özaçar

    60 kilo: Ahmet Uyar, Necipcan Dokgöz

    66 kilo: Abdulsamet Başar, Mehmet Çeker

    74 kilo: Mehmet Polat, Hasan Basri Yıldırım

    84 kilo: Ali Çelik, Göktuğ Arslan

    96 kilo: Süleyman Erbay, Cemal Kavrak

    120 kilo: Burak Çakırca, Mevlana Eren Dal

    Serbest takım

    50 kilo: Engin Çetin, Cihan Urhan

    55 kilo: Sinan Yıldırım, Mehmet Yüce

    60 kilo: Utku Doğan, Akın Ulutaş

    66 kilo: Mehmet Erzincanlı, Müslüm Alış

    74 kilo: Fazlı Eryılmaz, Süleyman Delihasan

    84 kilo: Arif Özen, Semih Yazıcı

    96 kilo: Eren Dursun Turan, Emre Can Osman

    120 kilo: Bekir Eryücel, Orçun Kumaş

    Kadınlar takımı

    44 kilo: Zeliha Kara

    48 kilo: Emine Çataloğlu

    51 kilo: Aynur Erge

    55 kilo: Mehlika Öztürk

    59 kilo: Elif Yanık, Derya Bayhan

    63 kilo: Aslı Tuğcu

    67 kilo: Kadriye Aksoy, Aslı Demir

    72 kilo: Ayşegül Özbeğe, Merve Pul

    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:40
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