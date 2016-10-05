Genç güreşçiler Romanya yolcusu
Romanya'nın Craiova kentinde 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Gençler Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi 43 güreşçi temsil edecek.
Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:
Grekoromen takım
50 kilo: Burak Tuncel, Ali Esoğlu
55 kilo: Kerem Kamal, Çağatay Özaçar
60 kilo: Ahmet Uyar, Necipcan Dokgöz
66 kilo: Abdulsamet Başar, Mehmet Çeker
74 kilo: Mehmet Polat, Hasan Basri Yıldırım
84 kilo: Ali Çelik, Göktuğ Arslan
96 kilo: Süleyman Erbay, Cemal Kavrak
120 kilo: Burak Çakırca, Mevlana Eren Dal
Serbest takım
50 kilo: Engin Çetin, Cihan Urhan
55 kilo: Sinan Yıldırım, Mehmet Yüce
60 kilo: Utku Doğan, Akın Ulutaş
66 kilo: Mehmet Erzincanlı, Müslüm Alış
74 kilo: Fazlı Eryılmaz, Süleyman Delihasan
84 kilo: Arif Özen, Semih Yazıcı
96 kilo: Eren Dursun Turan, Emre Can Osman
120 kilo: Bekir Eryücel, Orçun Kumaş
Kadınlar takımı
44 kilo: Zeliha Kara
48 kilo: Emine Çataloğlu
51 kilo: Aynur Erge
55 kilo: Mehlika Öztürk
59 kilo: Elif Yanık, Derya Bayhan
63 kilo: Aslı Tuğcu
67 kilo: Kadriye Aksoy, Aslı Demir
72 kilo: Ayşegül Özbeğe, Merve Pul
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 16:40
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