Kayaalp kendi adını taşıyan merkezi ziyaret etti

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı ziyaret etti.

Yurtnaç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki valilik binasında gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, başarılardan dolayı Kayaalp'i kutladı.

Kayaalp'in Türkiye'nin yetiştirdiği nadir sporculardan biri olduğunu vurgulayan Yurtnaç, "Rıza Kayaalp ismini sıklıkla duyuyordum. Katıldığı her turnuvada ülkemizi hakkıyla temsil etmiş, birçok kez ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmiştir." dedi.

Yurtnaç, Kayaalp'in Yozgat'ın ve ülkenin yetiştirdiği nadir sporculardan biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha önce Yozgat, Nasuh Akar, Celal Atik, Hasbekli Mahmut, Necmi Gençalp gibi güreşçileri Türkiye'ye kazandırdı. Şimdi de Rıza Kayaalp'i yetiştirmiş. Rıza da onlardan aldığı bayrağı daha yukarılara taşımak için mücadele ediyor. Ben böyle bir yiğidin ilimizden çıkmış olmasından gurur duyuyorum. Kayaalp'in olimpiyat oyunlarında altın madalya alamadığı için üzülmemesi gerekiyor. 2020 olimpiyatlarında altın madalyayı hem Türkiye'ye hem Yozgat'a kazandıracağına yürekten inanıyorum. Allah yardımcısı olsun."

Yurtnaç, yüksek rakımı dolayısıyla sporcuların tercihi olan Yozgat'ın, termal zenginliği, Çamlık Milli Parkı, bol oksijeni ve temiz havasıyla güzel bir spor merkezi olmaya aday bir kent olduğunu söyledi.

Yozgat'ı, tesislerle sporcuların ve kulüplerinin vazgeçemeyeceği kamp merkezi haline dönüştüreceklerini ifade eden Yurtnaç, "Bunun için çalışmalara başladık. Spor Vadisi içerisinde yapımı devam eden ve Rıza Kayaalp'in isminin verildiği 100 yataklı bir güreş eğitim ve kamp merkezi yapıyoruz. Burası da tamamlandığı zaman inşallah güreş milli takımlarımız, güreş kulüplerimiz burada kamp yapma imkanı bulacak." diye konuştu.

Rıza Kayaalp ise her fırsatta memleketi Yozgat'a geldiğini, göreve yeni başlayan Yurtnaç'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğunu belirtti.

Yorucu bir yılın ardından şimdi dinlenmeye geçtiğini ve tatilini ailesinin yanında geçirdiğini anlatan Rıza, şunları kaydetti:

"Yozgat'ın havası sporcular için bulunmaz bir nimet. Ben her fırsatta burada antrenman yapmaya çalışıyorum ve bol bol oksijen depoluyorum. Burada yaptığım her çalışma sonrası kendimi daha yenilenmiş ve daha güçlü hissediyorum. Valimiz Yurtnaç'ın Yozgat'ın spor turizmi merkezi olması için girişimlerde bulunması çok güzel. Biz güreş milli takımı olarak Bolu, İstanbul ve Elmadağ'da kamp yapıyoruz. Yozgat'ta yapımı devam eden 100 yataklı güreş eğitim ve kamp merkezi faaliyete geçtiği zaman güreş milli takımı olarak Yozgat'ta da kamp yapma imkanımız olacaktır. Sadece güreş değil, tüm spor dallarının Yozgat'ı keşfetmesi gerekiyor. Spor kulüplerine gerekli tesisler sağlandığı takdirde ben inanıyorum ki Yozgat gerçekten spor turizm merkezi olacaktır. Bir sporcu için en önemli konulardan biri oksijen ve temiz hava. Bu da ilimizde bol bol var."