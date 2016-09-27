Kayaalp kendi adını taşıyan merkezi ziyaret etti
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta kendi adını taşıyan ve yapımına devam eden güreş eğitim ve kamp merkezini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Kayaalp, "Spor kulüplerine gerekli tesisler sağlandığı takdirde ben inanıyorum ki Yozgat gerçekten spor turizm merkezi olacaktır" dedi.
Yurtnaç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki valilik binasında gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, başarılardan dolayı Kayaalp'i kutladı.
Kayaalp'in Türkiye'nin yetiştirdiği nadir sporculardan biri olduğunu vurgulayan Yurtnaç, "Rıza Kayaalp ismini sıklıkla duyuyordum. Katıldığı her turnuvada ülkemizi hakkıyla temsil etmiş, birçok kez ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmiştir." dedi.
Yurtnaç, Kayaalp'in Yozgat'ın ve ülkenin yetiştirdiği nadir sporculardan biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Daha önce Yozgat, Nasuh Akar, Celal Atik, Hasbekli Mahmut, Necmi Gençalp gibi güreşçileri Türkiye'ye kazandırdı. Şimdi de Rıza Kayaalp'i yetiştirmiş. Rıza da onlardan aldığı bayrağı daha yukarılara taşımak için mücadele ediyor. Ben böyle bir yiğidin ilimizden çıkmış olmasından gurur duyuyorum. Kayaalp'in olimpiyat oyunlarında altın madalya alamadığı için üzülmemesi gerekiyor. 2020 olimpiyatlarında altın madalyayı hem Türkiye'ye hem Yozgat'a kazandıracağına yürekten inanıyorum. Allah yardımcısı olsun."
Yurtnaç, yüksek rakımı dolayısıyla sporcuların tercihi olan Yozgat'ın, termal zenginliği, Çamlık Milli Parkı, bol oksijeni ve temiz havasıyla güzel bir spor merkezi olmaya aday bir kent olduğunu söyledi.
Yozgat'ı, tesislerle sporcuların ve kulüplerinin vazgeçemeyeceği kamp merkezi haline dönüştüreceklerini ifade eden Yurtnaç, "Bunun için çalışmalara başladık. Spor Vadisi içerisinde yapımı devam eden ve Rıza Kayaalp'in isminin verildiği 100 yataklı bir güreş eğitim ve kamp merkezi yapıyoruz. Burası da tamamlandığı zaman inşallah güreş milli takımlarımız, güreş kulüplerimiz burada kamp yapma imkanı bulacak." diye konuştu.
Rıza Kayaalp ise her fırsatta memleketi Yozgat'a geldiğini, göreve yeni başlayan Yurtnaç'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğunu belirtti.
Yorucu bir yılın ardından şimdi dinlenmeye geçtiğini ve tatilini ailesinin yanında geçirdiğini anlatan Rıza, şunları kaydetti:
"Yozgat'ın havası sporcular için bulunmaz bir nimet. Ben her fırsatta burada antrenman yapmaya çalışıyorum ve bol bol oksijen depoluyorum. Burada yaptığım her çalışma sonrası kendimi daha yenilenmiş ve daha güçlü hissediyorum. Valimiz Yurtnaç'ın Yozgat'ın spor turizmi merkezi olması için girişimlerde bulunması çok güzel. Biz güreş milli takımı olarak Bolu, İstanbul ve Elmadağ'da kamp yapıyoruz. Yozgat'ta yapımı devam eden 100 yataklı güreş eğitim ve kamp merkezi faaliyete geçtiği zaman güreş milli takımı olarak Yozgat'ta da kamp yapma imkanımız olacaktır. Sadece güreş değil, tüm spor dallarının Yozgat'ı keşfetmesi gerekiyor. Spor kulüplerine gerekli tesisler sağlandığı takdirde ben inanıyorum ki Yozgat gerçekten spor turizm merkezi olacaktır. Bir sporcu için en önemli konulardan biri oksijen ve temiz hava. Bu da ilimizde bol bol var."
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 15:15
- Şampiyon Galatasaray
Toplam 20
Yorum
Kartalistan eee tabi sizde bir kere Sabri Reyiz var ...
- Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş
Toplam 15
Yorum
avrupa fatihi bence fener cografi olarak bulundugu kitanin kupalarina katilsin. Mesela asya sampiyonlar ligi, oraya daha cok yakisir. Avrupa cok zor...Simdi feyonord ama bir de manchester var grupta. Hic düsünmek bile istemiyorum neler olabilir diye...
- Fenerbahçeliler hiç cehennem görmemiş
Toplam 15
Yorum
GoldArrow Cehenneme odun lazım ki bu odunu taşıyacak olan taraftar stada gelmiyor. (Haksızlar mı dersen haksızlar diyemem) Adam takip etmiştir herhalde Fenerbahçe'nin trübün performansını. Stadın yarısı boş Ne diye eleştirirler adamı anlamak mümkün değil.
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