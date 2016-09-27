Federasyon binasında gerçekleştirilen toplantıya, Dünya Güreş Birliği (UWW) Yönetim Kurulu Üyesi Rodica Maria Yakşi, başkan Musa Aydın, başkan vekili Mustafa Fidan, teknik kurul üyeleri, milli takım antrenörleri ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantı öncesinde, 2016 Rio Olimpiyatları'nın öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

Kurul toplantısı öncesinde bir konuşma yapan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyatlarda elde edilen başarıda tüm ekibin katkısı olduğunu söyledi.

Bu toplantı ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın startını verdiklerini hatırlatan Aydın, ''2016 Rio'nun bitiminin ardından bir sonraki olimpiyatlar için çalışmalarımız başlıyor. 2016'nın bir değerlendirmesini yapalım. 2020'nin startını verdik. Bu başarıya birlikte imza attık. 2015 yılı nisan ayında göreve gelmiştik. Bayanlarda bir madalya almamız gerekirdi. Bayanlar bizi çok yanılttı.'' değerlendirmesini yaptı.

Başkan Aydın, UWW'de yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilen Rodica Maria Yakşi'ye de teşekkür ederek, ''Kendisine başarılar diliyorum. Dünya ve Türk güreşine katkıları devam edecektir.'' dedi.

Güreş Federasyonu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etmişti.