15 Temmuz ruhuyla başardım

“15 Temmuz sonrası halkın morali çok bozuktu. Ülkem için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Dualarla başardım”

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül'e Sivas Belediyesi tarafından arsa hediye edildi. Grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan Cenk İldem ile memleketine gelen ikili karşılama sırasında büyük alkış topladı. Akgül de olimpiyatlarda tek altın madalyanın kendisine nasip olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da halkımızın morali çok bozuktu. Biz darbe günü kamptaydık, bizim de moralimiz çok bozuldu. Kampı dağıtıp meydanlara indik, halkımızla beraber olduk. Bu süreçte bizim de sorumluluğumuz arttı. Ülkemizin büyüdüğünü göstermemiz gerekiyordu. Bu sorumluluk ve bu bilinçle Rio'ya gittik. Benim orada İstiklal Marşı'nı dinlettirmem gerekiyordu. Milletimizin de dualarıyla başarılı oldum" ifadelerini kullandı