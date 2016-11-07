THY Open'da, Olesen zafere ulaştı
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2016 Golf Turnuvası'nda şampiyon Danimarkalı Thorbjørn Olesen oldu.
Avrupa Turu final serisinin ilk ayağı olan ve 3 Kasım'da başlayan Turkish Airlines Open 2016 Golf Turnuvası sona erdi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf &SPA Resort Otel'in sahasında yapılan, toplam 7 milyon dolar para ödüllü turnuvaya 20 ülkeden 78 sporcu katıldı.
Çekişmeli oyunlara sahne olan turnuvayı Danimarkalı Thorbjørn Olesen kazandı. Çinli Li Haotong ikinci olurken, İngiliz David Horsey üçüncü oldu. Turnuvanın sonunda 18'inci delikte ödül töreni yapıldı.
Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, Regnum Carya Otel Sahibi Fikret Öztürk, Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık katıldı.
ampiyon Thorbjørn Olesen 1 milyon 166 bin 600 dolarlık birincilik ödülünü, THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, kupasını ise Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan aldı.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 03:15
- Fatih’ten büyük hata
Toplam 1
Yorum
mehmet Fatiih takım arkadaşı ile bir anlaşmazlık yaşadı Fatih topu tutmak için koşarak geliyordu takım arkadaşı da topa kafayla hafifçe dışarı doğru dokundu ama bu yüzden top eline çarptı yoksa tek başına olsaydı rahatlıkla tutacağı bir pozisyondu. Yoksa iyi bir kaleci...ikisi arasında bir anlaşmazlık olmuş.
- Frank De Boer ilk sırada
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Eğer de boer gelirse Galatasaray ligde ilk 10 a zor girer adam koskoca interi batırdı ve kovuldu gitti prandelli bile bundan 3 gömlek üstün gelirse vah cimbomun haline eyvahh eyvahh
- İpekçi’den çıkış yok!
Toplam 1
Yorum
1905 Trabzon çok vasat zor yendik. Formunda Galatasarayın bu Trabzona en az yirmi sayı fark atması lazım. Oyunculardaki isteksizlik hissediliyor.
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