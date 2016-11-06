THY Open'da, Olesen zafere ulaştı
ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2016 Golf Turnuvası'nda şampiyon Danimarkalı Thorbjørn Olesen oldu.
Avrupa Turu final serisinin ilk ayağı olan ve 3 Kasım'da başlayan Turkish Airlines Open 2016 Golf Turnuvası sona erdi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf &SPA Resort Otel'in sahasında yapılan, toplam 7 milyon dolar para ödüllü turnuvaya 20 ülkeden 78 sporcu katıldı.
Çekişmeli oyunlara sahne olan turnuvayı Danimarkalı Thorbjørn Olesen kazandı. Çinli Li Haotong ikinci olurken, İngiliz David Horsey üçüncü oldu. Turnuvanın sonunda 18'inci delikte ödül töreni yapıldı.
Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, Regnum Carya Otel Sahibi Fikret Öztürk, Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık katıldı.
ampiyon Thorbjørn Olesen 1 milyon 166 bin 600 dolarlık birincilik ödülünü, THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, kupasını ise Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan aldı.
- 06 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 18:44
- Ozan Tufan eridi
Toplam 6
Yorum
:D bence 7.5 milyon euroluk bir kazıktan ibarettir
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
Uğur Sneijder_W. harbi sende 5 yaşındaki çocuk zekası var sendeki beyni kuşa taksalar ters ters uçmaya başlar :)
- ‘Kjaer gelirse işi çok zor’
Toplam 6
Yorum
hahahahah sizin köyün takımına almazlar çünkü sizin köy BRUMAYI kaldıramaz
THY Open'da, Olesen zafere ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.