THY Open'da, Olesen zafere ulaştı

Avrupa Turu final serisinin ilk ayağı olan ve 3 Kasım'da başlayan Turkish Airlines Open 2016 Golf Turnuvası sona erdi. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf &SPA Resort Otel'in sahasında yapılan, toplam 7 milyon dolar para ödüllü turnuvaya 20 ülkeden 78 sporcu katıldı.



Çekişmeli oyunlara sahne olan turnuvayı Danimarkalı Thorbjørn Olesen kazandı. Çinli Li Haotong ikinci olurken, İngiliz David Horsey üçüncü oldu. Turnuvanın sonunda 18'inci delikte ödül töreni yapıldı.



Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, Regnum Carya Otel Sahibi Fikret Öztürk, Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık katıldı.



ampiyon Thorbjørn Olesen 1 milyon 166 bin 600 dolarlık birincilik ödülünü, THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, kupasını ise Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'dan aldı.