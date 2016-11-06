Rory McIlroy'a tokat gibi yanıt

European Tour Turkish Airlines Open 2016 Golf Şampiyonası'na Antalya Belek'teki sivrisinekleri bahane edip gelmeyen Kuzey İrlandalı golfçü Rory McIlroy'a, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hay sivrisinekler soksun seni" diyerek tepki göstermişti. Dünya sıralamasının iki numaralı golfçüsünü hedef alan Ağaoğlu'nun bu açıklaması, İngiliz medyasında geniş yer buldu. Evening Post, Daily Mail, The Sun gazetelerinin hem sosyal medyadaki hesaplarından hem de gazetelerinde McIlroy'a büyük tepki gösterildi. İngiliz gazeteleri, "Türk Golf Federasyonu Başkanı sana böyle söylüyor, senin de bir yanıtın olmalı... Bu bahanen seni Türkiye'deki şampiyonadan alıkoydu ama yeterli olmadı. Türk Golf Federasyonu Başkanı seninle sivrisinek muhabbeti yapıp dalga geçti" yorum ve haberlerine ağırlık verdi.

McIlroy'un aslında terör olayları nedeniyle sivrisineği bahane etmesine karşılık, 78 golfçü Belek'teki Turkish Airlines Open 2016'ya katılmış, yine ilginçtir ki İngiliz medyasının alaya aldığı McIlroy'un gelmemesine rağmen 16 İngiliz golfçü Belek'teki şampiyonada yerini almıştı.

Bir başka ilginç not da, Rory McIlroy'un, European Tour CEO'su Keith Pelley'i arayarak, "Mazeretimi Türkiye Golf Federasyonu'na niye söylemedin" demesinin ardından Pelley'in, "Kendin niye arayıp söylemedin" şeklinde yanıt vermesi oldu.

TIGER DA GELMEDİ AMA...

Ahmet Ağaoğlu, dünyanın en ünlü golfçülerinden biri olan Tiger Woods'un da gelmediğini, ancak kendisine çektiği mesajda şu ifadelere yer verdiğini söyledi:

"Sayın Başkan, gelsem de atış yapamayacağım. Hadi yaptım diyelim, sen de 'Gerçek Tiger bu mu' dersin. Gerçekten durumum çok kötü. Beni anlayışla karşılayacağını umuyorum."