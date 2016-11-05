Ağaoğlu'na Katar heyetinden teşekkür
Antalya Belek'teki Regnum Carya & Spa Resort'ta 3-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2016'ya Katarlı heyet çıkarma yaptı.
Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun davetlisi olarak turnuvayı izlemeye gelenler arasında Katar Mowasalat Genel Müdür Yardımcısı, Ulaştırma Bakanı Başdanışmanı Nasser Abbas al-Khanji, Katar Finans Merkezi Genel Müdür Yardımcısı ve Afrika Sorumlusu Ali Mohammed, Katar Finans Merkezi Iş Geliştirme Müdürü Mohammed Jassim Al-Kuwari, Commercial Bank of Qatar Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Müdür Yardımcısı Atilla Kuruçayırlı ve Katar Bayan Milli Golf Takımı oyuncusu Yasmine al-Sharshani yer aldı.
Katar heyeti adına Commercial Bank of Qatar Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Müdür Yardımcısı Atilla Kuruçayırlı, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na davetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür edip, kendisi için özel olarak hazırlanmış hediyesini takdim etti. Mowasalat Genel Müdür Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Başdanışmanı Nasser Abbas al-Khanji son derece mutlu olduklarını, dünyaca ünlü ve başarılı bir organizasyonun Antalya, Türkiye'de yapılmasından gurur duyduğunu ifade ederken, Katar Finans Merkezi Genel Müdür Yardımcısı ve Afrika Sorumlusu Ali Mohammed ise şu ana kadar dünya genelinde gördüğü en iyi golf turnuvası olduğunu ifade etti.
Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Müdürü Mohammed Jassim Al-Kuwari ise organizasyon süresince kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini, Türk misafirperverliğinden son derece etkilendiklerini ve Antalya'ya mutlaka tekrar geleceğini belirtti. Milli golfçu Yasmine al-Sharshani ise burada olmaktan son derece mutlu olduğunu, burada golf izlemenin ve oynamanın bambaşka bir zevk olduğunu ifade etti.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 16:59
- ManU’yu yenen dünyada her takımı yener!
Toplam 8
Yorum
HB Kardeş Manu yu kaç kez yendiniz. Bırak sen İngiltereyi, Kendine bak.RVP doğru söylemiş ve takıma dahil olmaya başlamış bundan sonra iş yapacaktır.Dostlara ve rakiplere duyurulur.
- Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı
Toplam 5
Yorum
boşunaa hazırlanmayın boşuna yine aynı yenilen kadryu çıkarır semih sabri selçuk sevdasından vazgeçmez
- Aslan 'arazi' oldu
Toplam 26
Yorum
!!!! hala sabri semih selçuk hakan hala hala hala ısrar ısrar serdar linnes neden alındı madem hep bunlar oynucak bıktık ya gücünüz yasin e yeter cavandaya yeter linnese yeter sıkıysa kes bunları ama yemez her maç bunların yüzünden yeniliyoz ama fatura başkalaına kesiliyo bıktık artık
Ağaoğlu'na Katar heyetinden teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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