Ağaoğlu'na Katar heyetinden teşekkür

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun davetlisi olarak turnuvayı izlemeye gelenler arasında Katar Mowasalat Genel Müdür Yardımcısı, Ulaştırma Bakanı Başdanışmanı Nasser Abbas al-Khanji, Katar Finans Merkezi Genel Müdür Yardımcısı ve Afrika Sorumlusu Ali Mohammed, Katar Finans Merkezi Iş Geliştirme Müdürü Mohammed Jassim Al-Kuwari, Commercial Bank of Qatar Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Müdür Yardımcısı Atilla Kuruçayırlı ve Katar Bayan Milli Golf Takımı oyuncusu Yasmine al-Sharshani yer aldı.



Katar heyeti adına Commercial Bank of Qatar Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Müdür Yardımcısı Atilla Kuruçayırlı, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na davetinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür edip, kendisi için özel olarak hazırlanmış hediyesini takdim etti. Mowasalat Genel Müdür Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Başdanışmanı Nasser Abbas al-Khanji son derece mutlu olduklarını, dünyaca ünlü ve başarılı bir organizasyonun Antalya, Türkiye'de yapılmasından gurur duyduğunu ifade ederken, Katar Finans Merkezi Genel Müdür Yardımcısı ve Afrika Sorumlusu Ali Mohammed ise şu ana kadar dünya genelinde gördüğü en iyi golf turnuvası olduğunu ifade etti.



Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Müdürü Mohammed Jassim Al-Kuwari ise organizasyon süresince kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini, Türk misafirperverliğinden son derece etkilendiklerini ve Antalya'ya mutlaka tekrar geleceğini belirtti. Milli golfçu Yasmine al-Sharshani ise burada olmaktan son derece mutlu olduğunu, burada golf izlemenin ve oynamanın bambaşka bir zevk olduğunu ifade etti.