 Antalya’da dev turnuva başladı – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Antalya’da dev turnuva başladı

    Antalya’da dev turnuva başladı
    Antalya'da dün başlayan dünyanın en prestijli golf turnuvalarından 'nın ilk gününü Güney Afrikalı Coetzee birinci tamamladı. Eksi 7 vuruşla ilk sırayı alan Coetzee'yi eksi 6 vuruşla Danimarkalı Olesen, eksi 5 vuruşla da İspanyol Campillo takip etti.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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