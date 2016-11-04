Antalya’da dev turnuva başladı
Antalya'da dün başlayan dünyanın en prestijli golf turnuvalarından Turkish Airlines Open 2016'nın ilk gününü Güney Afrikalı Coetzee birinci tamamladı. Eksi 7 vuruşla ilk sırayı alan Coetzee'yi eksi 6 vuruşla Danimarkalı Olesen, eksi 5 vuruşla da İspanyol Campillo takip etti.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
- Derbinin hakemi açıklandı
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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