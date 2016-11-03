 Dünyanın en iyileri Antalya’da! – Fotomaç – 03 Kasım 2016
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    03 Kasım 2016, Perşembe
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    Dünyanın en iyileri Antalya’da!

    Dünyanın en iyileri Antalya’da!

    Dünyanın üst düzey golfçülerinin sahne alacağı 2016 bugün Antalya'da başlıyor.

    Regnum Carya Golf Resort'ta yapılacak 7 milyon dolar ödüllü turnuva için 50'nin üzerinde yabancı gazeteci Türkiye'ye gelirken, birçok uluslararası kanal da bu dev organizasyonu yayınlayacak. Turnuva öncesi otelde dün düzenlenen basın toplantısına katılan isimlerden olan Dışişleri Bakanı , turnuvayı 4. kez yaptıklarını belirtip, "Geçen yıl G-20 Zirvesi dolayısıyla bu otelde dünya liderlerini ağırladık. Birçok lider burada golf oynadı. ABD Başkanı Barack Obama ise oynayamamıştı. Barack Obama başkanlık süresi bittiğinde Antalya'ya tekrar gelmeye karar verdi. Benimle burada oynarsa kendisine avans vereceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da futbol tutkunu. Ancak bütün sporlara destek veriyor" sözlerini sarfetti.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:43
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