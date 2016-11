"Obama'ya golfte avans vereceğim"

Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğundaki PGA Avrupa Turu'nun final serisinin birinci müsabakası Turkish Airlines Open 2016 Golf Turnuvası, yarın Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Golf Resort Otel'de başlayacak. Turnuva öncesi otelde düzenlenen basın toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turnuvayı Antalya'da 4'üncü kez düzenlediklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl G-20 Zirvesi dolayısıyla bu otelde dünya liderlerini ağırladıklarını hatırlattı. Birçok liderin burada golf oynadığını belirten Çavuşoğlu, ABD Başkanı Barack Obama'nın oynayamadığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Barack Obama başkanlık süresi bittiğinde Antalya'ya tekrar gelmeye karar verdi. Benimle burada oynarsa kendisine avans vereceğim" dedi.



CUMHURBAŞKANI SPORA DESTEK VERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol tutkunu olduğunu, ancak bütün sporlara destek verdiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"6 yıl önce golf oynamaya başladım. Turnuva için yaşım uygun değil. Golf taraftarayım ama ben her sporun destekçisiyim. Dünyanın en güzel ikinci şehri Antalya'da bu turnuvayı düzenlemek bizim için çok önemli. Bazı büyüklerimiz ilk güzel şehir olarak İstanbul'u gösteriyor. Antalya birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam edecek."



SİVRİSİNEK DOLAYISIYLA BAZI SPORCULAR GELMEDİ

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da turnuvaya yoğun katılım olduğunu söyledi. Ancak bazı golfçülerin sivrisinek korkusundan turnuvaya katılmadığını dile getiren Ağaoğlu, "Aslında sivrisinek mevsimini atlattık. Birçok sporcu gelecek yıl için buraya gelmek için yine planlama yapacaktır" dedi.

Turnuva için gelen İngiliz golfçü Danny Willett ise Antalya'da 3 kez bu turnuvaya katıldığını söyledi. Willett, "Burası çok iyi bir otel ve sahaları çok iyi. Masmavi bir gökyüzü ve 22 derece hava muhteşem. Geçen yıl ufak bir farkla Avrupa birinciliğini kaybettim. Rakiplerimi burada yakalayacağım. Kazanma şansımız var" dedi.



'GÜVENLİK ENDİŞESİ YAŞAMADIM'

İngiliz golfçü Lee Westwood ise büyük bir heyecanla turnuvayı beklediğini söyledi. İstanbul ve Antalya'da mükemmel hava olduğunu dile getiren Westwood, "Burada çok güzel bir turnuva olacak. Oyuncular çok eğlenecek. Bu yıl 24'üncü sezonuma başlayacağım. 2 yıl daha böyle devam edersem dünyanın etrafını dolaşmış olacağım" dedi. Bazı golfçülerin güvenlik endişesi nedeniyle turnuvaya katılmadığını dile getiren Westwood, "Güvenlik olarak hiçbir sıkıntı yaşamadım. Dünyanın her yerinde her şey yaşanabilir. Bu konuda bir korkum yok. Güvenlik konusundan hep iyi karşılandım. Kendimi rahatsız hissetmiyorum. Çekilmeler beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

Yarın başlayacak turnuvaya 78 sporcu katılıyor. Turnuva 6 Kasım'da sona erecek.