 Antalya’da dev final – Fotomaç – 31 Ekim 2016
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    31 Ekim 2016, Pazartesi
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    Antalya’da dev final

    Antalya’da dev final
    Turkısh Airlines 2016 dün Antalya'da başladı. 'taki finale 100 sporcu katıldı. Dünyadaki en önemli amatör turnuvada ilk 6'ya kalanlar, 3-6 Kasım'daki Open 2016'da mücadele edecek.
    1. 31 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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