Turkish Airlines World Golf Cup hazırlıkları sürüyor
Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Turkish Airlines World Golf Cup 2016 hazırlıkları devam ediyor.
Antalya'da Titanic Hotels'in ana sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup 2016'nın büyük finali 31 Ekim-1 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Öte yandan, dünyadaki en önemli amatör golf turnuvalarından biri haline gelen bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup'ın Büyük Finalinin gerçekleşeceği Titanic Golf Club, Türkiye'nin ilk 27 delikli golf sahası olma özelliğine sahip. Turkish Airlines World Golf Cup 2016 Turnuvası'na katılacak sporculara bölgesel olarak güvenlik sorununun olmadığını hatırlatan Titanic Golf Club Genel Müdürü Murat Konuk, "Golf turizminin bu seneki durumu pek iç açıcı değil. Çok kötü denebilecek kadar kötüdür. Yüzde 50, 55'e kadar bir kaybımız var. Buna en büyük sebep ülkemizin güvenli bulunmamasıdır. Avrupalıların burayı destinasyon olarak görmemesi, diğer ülkelere, Portekiz ve İspanya'ya gitmelerinden kaynaklanıyor" dedi.
Yeterli tanıtımın yapılıp yapılmaması hakkında açıklama yapan Konuk, "Her türlü Golf fuarlarına Turizm fuarlarına bir fiil oteller katılıyor. Belek otelleri de katılıyor. Gerçekten 'ülkenizi güvenli olarak tercih etmiyoruz' diyorlar Avrupa'da insanlarla yaptığımız konuşmalarda. İnşallah 2017'nin daha verimli bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.
Turkish Airlines World Golf Cup 2016 Turnuvası hakkında bilgi veren Konuk, "Türk Hava Yolları'nın Golf Cup amatör serisine Titanic grubu olarak sponsor olduk. 1 Mart'tan 7 Ekim'e kadar turnuvalar yapıldı. En son olarak da 7 Ekim'de Torino'da yapıldı. Bunların birincilerini dünya finalinde 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kendi otelimizde ve golf sahamızda ağırlayacağız. 150 katılımcı bekliyoruz. Turnuva üç gün sürecek. Sahamız o tarihe kadar hazır olacak. Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 63 ülke katılıyor. Singapur, Tayvan, Japonya, Amerika, Güney Afrika'dan birçok ülke var. Bu ciddi bir rakam" dedi.
'Turnuvaya katılan sporcuların bakış açısı değişir mi?' sorusunu cevaplayan Konuk, "Ülkemizi diğer kıtalardaki ülkelere de tanıtma imkanımız olacak. Bakış açısı değişecek İnşallah. Biz uzun soluklu iş yapmak istiyoruz. En az 3 sene üstüne planlıyoruz. Yönetim kurulumuzda diğer senelerdeki en az üç sene planladık. Yönetim kurulumuz devam edip etmeyeceklerini kendileri belirleyecek" şeklinde konuştu.
Öte yandan, dünyadaki en önemli amatör golf turnuvalarından biri haline gelen bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup'ın Büyük Finalinin gerçekleşeceği Titanic Golf Club, Türkiye'nin ilk 27 delikli golf sahası olma özelliğine sahip. Turkish Airlines World Golf Cup 2016 Turnuvası'na katılacak sporculara bölgesel olarak güvenlik sorununun olmadığını hatırlatan Titanic Golf Club Genel Müdürü Murat Konuk, "Golf turizminin bu seneki durumu pek iç açıcı değil. Çok kötü denebilecek kadar kötüdür. Yüzde 50, 55'e kadar bir kaybımız var. Buna en büyük sebep ülkemizin güvenli bulunmamasıdır. Avrupalıların burayı destinasyon olarak görmemesi, diğer ülkelere, Portekiz ve İspanya'ya gitmelerinden kaynaklanıyor" dedi.
Yeterli tanıtımın yapılıp yapılmaması hakkında açıklama yapan Konuk, "Her türlü Golf fuarlarına Turizm fuarlarına bir fiil oteller katılıyor. Belek otelleri de katılıyor. Gerçekten 'ülkenizi güvenli olarak tercih etmiyoruz' diyorlar Avrupa'da insanlarla yaptığımız konuşmalarda. İnşallah 2017'nin daha verimli bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.
Turkish Airlines World Golf Cup 2016 Turnuvası hakkında bilgi veren Konuk, "Türk Hava Yolları'nın Golf Cup amatör serisine Titanic grubu olarak sponsor olduk. 1 Mart'tan 7 Ekim'e kadar turnuvalar yapıldı. En son olarak da 7 Ekim'de Torino'da yapıldı. Bunların birincilerini dünya finalinde 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kendi otelimizde ve golf sahamızda ağırlayacağız. 150 katılımcı bekliyoruz. Turnuva üç gün sürecek. Sahamız o tarihe kadar hazır olacak. Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere 63 ülke katılıyor. Singapur, Tayvan, Japonya, Amerika, Güney Afrika'dan birçok ülke var. Bu ciddi bir rakam" dedi.
'Turnuvaya katılan sporcuların bakış açısı değişir mi?' sorusunu cevaplayan Konuk, "Ülkemizi diğer kıtalardaki ülkelere de tanıtma imkanımız olacak. Bakış açısı değişecek İnşallah. Biz uzun soluklu iş yapmak istiyoruz. En az 3 sene üstüne planlıyoruz. Yönetim kurulumuzda diğer senelerdeki en az üç sene planladık. Yönetim kurulumuz devam edip etmeyeceklerini kendileri belirleyecek" şeklinde konuştu.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 10:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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caracas Ne hadsizliği adam yüzde yüz doğruları söylemiş.Gerçekçi gayet.
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Berkant Senaryo güzel, buna güzel bir flim cekilir. Gazlar Ülkesi Türkiye :)
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xyz bak başkan ne diyor bişeyi gözünüzle okuyun ve anlayın..."Borçlardan kalan kısım ile ise Selahattin Beyaz'ın G.Saray'a hediye ettiği Riva gibi yeni gayrimenkul satın almak istiyorum" dedi..
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