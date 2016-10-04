Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda geri sayım
Avrupa'nın para ödülü en yüksek golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Open 2016 Turnuvası, 3-6 Kasım'da oynanacak.
European Tour Productions sorumluluğunda gerçekleşecek turnuva, tüm dünyada 45 yayıncı kuruluş tarafından 58 ülkede yayınlanacak. Turnuvanın devam edeceği 4 gün boyunca canlı ve bant yayınlarının yaklaşık 500 milyon haneye ulaşacak.
7 milyon Dolar ödül ile, Avrupa'nın ilk 3 büyük turnuvasından biri olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, 3 yıl boyunca Türkiye'de oynanacak.
Turnuva hazırlıklarına başlandığını açıklayan Regnum Carya Golf & Spa Resort Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Uluslararası çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 3-6 Kasım arasında bu kez dünyanın en iyi golfçülerini ağırlayacağız. Dünya basınının da yakından takip ettiği turnuva hem Belek'in golf ile anılmasına hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor' diye konuştu.
- 04 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 11:29
- Gündüz maçı tuttu
Toplam 3
Yorum
GSli1905 Valla kardeş haklısın ama bu saatten sonra bize gece 12ye maç koysalar yine yeneriz yine yeneriz. GS şampiyonluğa inandı mı gerisi boş!
- Niye bornoz giydiler?
Toplam 2
Yorum
Aslan AKILLICA YAPILMIS BIR GURUP TARAFTARIMIZIN GÜZEL ORGANIZASYONU.STADA BÖYLE GELIN, YAKICI,PATLAYICI vs vs MADDELERLE DEGIL.BU GÖRÜNTÜ GÜZEL
- Kaleyi gören vuruyor
Toplam 3
Yorum
aasddsfdgf zaten çok sut atarsan golu bulursun geçen sene takım şut çekmiodu
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