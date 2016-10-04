Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda geri sayım

Bu yıl dördüncüsü Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta düzenlenecek turnuvada 78 sporcu, 7 milyon Dolarlık büyük ödül için mücadele edecek. Dünyanın en iyi golfçülerinin katılacağı organizasyon için Tiger Woods ile dünya klasmanının eski 1 numaralı golfçüsü Rory McIlroy de bir kez daha Belek'e gelecek.

European Tour Productions sorumluluğunda gerçekleşecek turnuva, tüm dünyada 45 yayıncı kuruluş tarafından 58 ülkede yayınlanacak. Turnuvanın devam edeceği 4 gün boyunca canlı ve bant yayınlarının yaklaşık 500 milyon haneye ulaşacak.



7 milyon Dolar ödül ile, Avrupa'nın ilk 3 büyük turnuvasından biri olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, 3 yıl boyunca Türkiye'de oynanacak.



Turnuva hazırlıklarına başlandığını açıklayan Regnum Carya Golf & Spa Resort Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Uluslararası çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 3-6 Kasım arasında bu kez dünyanın en iyi golfçülerini ağırlayacağız. Dünya basınının da yakından takip ettiği turnuva hem Belek'in golf ile anılmasına hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor' diye konuştu.