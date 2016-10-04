 Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda geri sayım – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda geri sayım

    Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'nda geri sayım

    Avrupa'nın para ödülü en yüksek golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Open 2016 Turnuvası, 3-6 Kasım'da oynanacak.

    Bu yıl dördüncüsü Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta düzenlenecek turnuvada 78 sporcu, 7 milyon Dolarlık büyük ödül için mücadele edecek. Dünyanın en iyi golfçülerinin katılacağı organizasyon için Tiger Woods ile dünya klasmanının eski 1 numaralı golfçüsü Rory McIlroy de bir kez daha Belek'e gelecek.

    European Tour Productions sorumluluğunda gerçekleşecek turnuva, tüm dünyada 45 yayıncı kuruluş tarafından 58 ülkede yayınlanacak. Turnuvanın devam edeceği 4 gün boyunca canlı ve bant yayınlarının yaklaşık 500 milyon haneye ulaşacak.

    7 milyon Dolar ödül ile, Avrupa'nın ilk 3 büyük turnuvasından biri olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası, 3 yıl boyunca 'de oynanacak.

    Turnuva hazırlıklarına başlandığını açıklayan Regnum Carya Golf & Spa Resort Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Uluslararası çok önemli etkinliklere ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 3-6 Kasım arasında bu kez dünyanın en iyi golfçülerini ağırlayacağız. Dünya basınının da yakından takip ettiği turnuva hem Belek'in golf ile anılmasına hem de ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyor' diye konuştu.

    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 11:29
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