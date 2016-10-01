Yıldız yağacak
Antalya'da 3-6 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na yıldız yağacak. Dünyanın en iyileri 7 milyon dolar ödüllü bu dev organizasyon için Türkiye'ye gelecek. Daha önce geleceğini açıklayan Tiger Woods'un ardından dünya klasmanı eski 1 numarası Rory McIlroy da turnuvaya katılacağını söyledi. Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Tiger'ın organizasyona katılacağını duyurduklarında dikkat çektiklerini belirtip, "Rory'nin de oynayacağı kesinleşince, turnuva daha da ağırlık kazandı. Bu turnuvanın, bugüne kadarkilerin en iyisi olacağına inanıyoruz" dedi.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Taraftar görsünler'
Toplam 13
Yorum
saim bahsedilen kanıt yazdığım rakamlarsa, sadece haberin doğruluğunu araştırdım. gs taraftar oluşumuna şüphem yok.
- Yüksek prim dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
mustafa iyikide almadı kupa macında hıc bırı kosmadı barı kosanlar oynasın herkes o formanın hakkını verecek sorun neyse ne gıt onu baska yerde coz
- Arda Turan aday kadroda yok!
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Arkadaş Fatih hocadan duygularıyla hareket etmesini hiç beklemezdim eğer bu Fomuyla Arda Milli Formayı haketmiyorsa burası sözün bittiği ye
Yıldız yağacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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