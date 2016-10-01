 Yıldız yağacak – Fotomaç – 01 Ekim 2016
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    01 Ekim 2016, Cumartesi
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    Yıldız yağacak

    Yıldız yağacak
    Antalya'da 3-6 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na yıldız yağacak. Dünyanın en iyileri 7 milyon dolar ödüllü bu dev organizasyon için 'ye gelecek. Daha önce geleceğini açıklayan Tiger Woods'un ardından dünya klasmanı eski 1 numarası Rory McIlroy da turnuvaya katılacağını söyledi. Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Tiger'ın organizasyona katılacağını duyurduklarında dikkat çektiklerini belirtip, "Rory'nin de oynayacağı kesinleşince, turnuva daha da ağırlık kazandı. Bu turnuvanın, bugüne kadarkilerin en iyisi olacağına inanıyoruz" dedi.
    1. 01 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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