Rory McIlroy da Antalya'ya geliyor

Race to Dubai Final Serisi'nin ilk ayağı olan turnuvaya kariyerinde üçüncü kez katılacak olan 27 yaşındaki sporcu, Antalya/Belek'te düzenlenecek 'Turkish Airlines Open'a katılarak geçirdiği sakatlığın ardından ikinci turnuvasında mücadele etmeye hazırlanan Tiger Woods ile birlikte Türkiye yolcusu olacak.

Tur şampiyonasını kazanarak PGA Tour'un FedEx Cup sıralamasında zirveye oturan McIlroy, Henrik Stenson'a rakip olma mücadelesinde hedef yükseltip, tarihte aynı yıl hem FedEx Kupasını hem de Avrupa Turunun Race to Dubai turnuvasını kazanan ikinci adam olmak için Türkiye'ye gelecek.



Turnuva ile ilgili açıklama yapan Rory McIlroy, "Daha önceki Türkiye deneyimlerimden gerçekten çok zevk aldım ve tekrar gitmek için sabırsızlanıyorum. 2010'da katıldığım ilk turnuvada daha iyi bir sonuç almayı bekliyordum ancak geçen seneki turnuvada 6. sırayı paylaşarak daha iyi bir performans sergilemeyi başardım" şeklinde konuştu.



Bu seneki turnuvada çok daha başarılı bir performans sergilemek istediğini söyleyen sporcu, "Antalya/Belek'te düzenlenecek Turkish Airlines Open turnuvası, Race to Dubai'nin sonucunun belirlenmesinde çok önemli bir rol oynayacağından, bu sene daha da iyi bir performans sergilemeyi umuyorum. Bu turnuva, sezonun zirvesine giden yolda önemli bir yarışın başlangıcı. Antalya/Belek'te düzenlenen Turkish Airlines Open golf turnuvası şimdiden golf takviminde önemli bir hafta olarak yerini aldı ve herkesin bu turnuvayı dört gözle beklediğini biliyorum" dedi.



Turnuva konusundaki heyecanını dile getiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ise, "Tiger Woods'un katılacağının kesinleşmesinin ardından, Antalya/Belek'teki Turkish Airlines Open golf turnuvasında Rory McIlroy'u da üçüncü kez ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Rory McIlroy, bu sporun gerçek kahramanlarından biri; onun burada mücadele etmesi, hem seyircilerin hem de oyuncuların heyecanını arttıracak. Bugüne kadar düzenlenen en iyi turnuva olması beklenen etkinlikte, bu keyifli maceraya tanıklık etmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.



Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, "Tiger'ın katılacağını duyurduğumuzda dikkatler üzerimize çevrilmişti; Rory'nin de oynayacağı kesinleşince, turnuva daha da ağırlık kazandı. Bugüne kadar düzenlediğimiz üç Turkish Airlines Open turnuvası da birbirinden başarılıydı, ancak bu seneki turnuvanın bugüne kadarkilerin en iyisi olacağına inanıyoruz. Avrupa'nın bir numarası ve FedEX Cup galibi Rory'nin, Tiger Woods gibi bir ikonla kıran kırana mücadelesine ev sahipliği yapacak olmamız da bu kanaatimizi güçlendiriyor. Heyecanla, turnuvanın bir an önce başlamasını bekliyoruz" dedi.



3 - 6 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya/Belek'te düzenlenecek Turkish Airlines Open golf turnuvasında 78 sporcu, 7 milyon dolarlık büyük ödül için mücadele edecek.