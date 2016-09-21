Woods geliyor

Avrupa'nın 7 milyon dolar'la para ödülü en yüksek golf turnuvalarından biri olan 3-6 kasım tarihleri arasında Belek'te düzenlenecek Turkish Airlines Open 2016 Turnuvası'na yıldız yağacak. Tüm zamanların en başarılı golfçüsü kabul edilen Tiger Woods sahne alacak.