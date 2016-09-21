 Woods geliyor – Fotomaç – 21 Eylül 2016
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    21 Eylül 2016, Çarşamba
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    Woods geliyor

    Woods geliyor
    Avrupa'nın 7 milyon dolar'la para ödülü en yüksek golf turnuvalarından biri olan 3-6 kasım tarihleri arasında Belek'te düzenlenecek Turkish Airlines Open 2016 Turnuvası'na yıldız yağacak. Tüm zamanların en başarılı golfçüsü kabul edilen Tiger Woods sahne alacak.
    1. 21 Eylül 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:08
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