Tüm kulüpler tepki gösterdi

Ortaköy’de yaşanan alçakça katliama karşı Süper Lig’den amatöre kadar kulüpler tek yürek oldu. Saldırı lanetlendi.

Fenerbahçe: Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.



Galatasaray: Hayata umutla bakan, tek istediği eğlenmek olan yurttaşlarımıza yapılan alçakça ve insanlıktan nasibini almamış hain terör saldırısını kınıyoruz.



Beşiktaş: Hainlikte sınır tanımayan terör bu sefer sivil vatandaşlarımızı kalleş yöntemiyle hedef aldı. Hep birlikte terörü yeneceğiz.



Trabzonspor: Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'dan rahmet diliyoruz. Faillerine en ağır cevap verilecektir.



Gençlerbirliği: Yeni yıla girmenin heyecanını yaşadığımız ilk saatlerde yapılan silahlı saldırı sonrası 39 vatandaşımızı kaybettik. Masum insanları hedef alan saldırıyı kınıyoruz.



Medipol Başakşehir: Yeni yıla girmenin heyecanını eğlenerek yaşamak isteyen masum vatandaşlarımıza yönelik hainlikte sınır tanımayan saldırıyı kınıyoruz.