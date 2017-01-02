Quaresma: Başın sağ olsun Türkiyem

-Simon Kjaer (FenerBahçe): Terörü lanetliyoruz.

-Martin Skrtel (F.Bahçe): Neden? Bu delilik ne zaman son bulacak?

-Tolga Ciğerci (G.Saray): Allah sizin belanızı versin.

-Arda Turan (Barcelona): Canımız yanıyor evet ama birleşeceğiz. Kenetlenip tek yürek olup teröre geçit vermeyeceğiz. Başın sağ olsun Türkiyem.

-Eren Derdiyok (G.Saray): Dualarımız İstanbul ile.

-Tuncay Şanlı (Sakarya): Lanet olsun. Allah belanızı versin.

-Kaan Ayhan (Düsseldorf): Terörü lanetliyoruz.

-Baskonia (İspanya): 2017'ye İstanbul'a yapılan terör saldırısının korkunç haberiyle uyandık. Dualarımız Türkiye ile.

-Cenk Tosun (Beşiktaş): Eğlenirken öldük, çarşı izninde öldük, yolda yürürken öldük, maç çıkışında öldük, dağlarda öldük, bitmedik.

Bitiremeyeceksiniz.

-Jan Vesely (F.Bahçe): Güçlü kal İstanbul. Dualarım terör saldırısından etkilenen tüm insanlarla"

-Ergin Ataman (G.Saray): İnsanlık dışı vahşet, katliam. Acımız çok büyük. Tehlikeli bir savaşın içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ASLA diz çökmeyecek.

-Güray Vural (Trabzon): Terörün tarafı yoktur. Hedefi çok belli: Türkiye. Camiye yapılan da terördür, eğlence yerine yapılan da. Bize düşen kenetlenmek ve ülkemiz için dua etmek.

-Serdar Aziz (G.Saray): Güzel ülkemin güzel insanları hiçbirimiz bu yaşananları hak etmiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

-Gökhan Töre (West Ham): Teröre lanet olsun.

-Gökdeniz Karadeniz (Rubin Kazan): Yine umutlarımız yıkıldı. Teröre lanet olsun.

-Tugay Kerimoğlu (Teknik direktör): İstanbul, İstanbul olalı hiç görmedi böylesi vahşet. Yılbaşı kutlamasındaki masum insanları katlettiler. Senelerdir barış içinde kutlanan yılbaşını bile matem gününe çevirdiler. Yeni yıldaki onca umutları, dilekleri daha ilk saatte kursağımızda bırakanlara lanet olsun. Tek dileğimiz var kökünüz kurusun.

-Selçuk Şahin (G.Birliği): Bu ülke dimdik durup, beraber olup bu pisliklerin hakkından gelecektir.

-Fabricio (Beşiktaş): Yeni yıl için herkesi tebrik etmek isterdim ama aklım Reina'da hayatını kaybedenlerle birlikte.

-Ricardo Quaresma (Beşiktaş): Başın sağ olsun Türkiyem.