''Kirli oyunlara geçit vermeyiz''

Yeni umutlarla girdiğimiz 2017 yılının henüz ilk saatlerinde Ortaköy'deki Reina isimli eğlence merkezi hain terörün hedefi oldu. Yabancı uyruklu misafirlerimizin de aralarında olduğu 39 kişi hayatını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , hain saldırıyı kınadı. Erdoğan, "Ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlı şekilde kenetlenerek bu tür kirli oyunlara geçit vermeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı terör örgütlerinin Türkiye'yi ortak hedef aldıklarını belirtip, saldırılarda kaybedilen her canın yürekleri dağlamakla birlikte, mücadele azmini daha da kamçıladığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "İstanbul'daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedef aldığını açıkça ortaya koymuştur. Ülke ve millet olarak terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin silahlı, sosyal, ekonomik saldırıları karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."