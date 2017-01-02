 ''Kirli oyunlara geçit vermeyiz'' – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    ''Kirli oyunlara geçit vermeyiz''

    ''Kirli oyunlara geçit vermeyiz''

    Aralarında yabancı uyruklu misafirlerimizin de bulunduğu 39 canı hain terör saldırısında kaybettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birbirimize daha fazla kenetleneceğiz. Kaos çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

    Yeni umutlarla girdiğimiz 2017 yılının henüz ilk saatlerinde Ortaköy'deki Reina isimli eğlence merkezi hain terörün hedefi oldu. Yabancı uyruklu misafirlerimizin de aralarında olduğu 39 kişi hayatını yitirdi. , hain saldırıyı kınadı. Erdoğan, "Ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlı şekilde kenetlenerek bu tür kirli oyunlara geçit vermeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı terör örgütlerinin Türkiye'yi ortak hedef aldıklarını belirtip, saldırılarda kaybedilen her canın yürekleri dağlamakla birlikte, mücadele azmini daha da kamçıladığını belirtti.

    'VAHŞİ BİR SALDIRI YAPILDI'
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "İstanbul'daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedef aldığını açıkça ortaya koymuştur. Ülke ve millet olarak terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin silahlı, sosyal, ekonomik saldırıları karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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