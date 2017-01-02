‘Günahların en büyüğü’

Türkiye'yi yeni yılın ilk saatlerindeyasa boğan saldırının ardından yerli yabancı birçok isim yayınladıkları mesajlarla yaşananları kınadı. Bursaspor'da forma giyen, İnstagram hesabından paylaştığı mesajla, Reina'da yaşanan hain saldırıya öfke kustu. İşte Faty'nin o sözleri: "bir gece kulübünü vuruyorsunuz. Kimsiniz ki siz insanların hayatını almaya kalkışıyorsunuz? Kimsiniz ki kimin yaşama hakkı olduğuna karar verebiliyorsunuz, yaşam tarzları ne olursa olsun? Kendinizi hakimlerin en büyüğü olan Allah'ın yerine koymak günahların en büyüğüdür. Ve siz hiçbir merhameti hak etmeyeceksiniz. Reina'daki ve dünyanın her yerindeki