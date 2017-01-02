‘Günahların en büyüğü’
Reina’da yılbaşı gecesi masum insanlara yapılan alçakça saldırı karşısında spor camiası da birleşti. Bursasporlu Faty haykırdı: “Sizler hiçbir merhameti hak etmiyorsunuz”
Türkiye'yi yeni yılın ilk saatlerindeyasa boğan saldırının ardından yerli yabancı birçok isim yayınladıkları mesajlarla yaşananları kınadı. Bursaspor'da forma giyen Ricardo Faty, İnstagram hesabından paylaştığı mesajla, Reina'da yaşanan hain saldırıya öfke kustu. İşte Faty'nin o sözleri: "Delirmişliğinizi meşrulaştırmak için bir gece kulübünü vuruyorsunuz. Kimsiniz ki siz insanların hayatını almaya kalkışıyorsunuz? Kimsiniz ki kimin yaşama hakkı olduğuna karar verebiliyorsunuz, yaşam tarzları ne olursa olsun? Kendinizi hakimlerin en büyüğü olan Allah'ın yerine koymak günahların en büyüğüdür. Ve siz hiçbir merhameti hak etmeyeceksiniz. Reina'daki ve dünyanın her yerindeki tüm masum kurbanlara rahmet dilerim"
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:54
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