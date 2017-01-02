 Futbolcu Sefa Boydaş: Aklımıza bile gelmezdi – Fotomaç – 02 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Futbolcu : Aklımıza bile gelmezdi

    Futbolcu Sefa Boydaş: Aklımıza bile gelmezdi
    Son olarak 'da forma giyen hain terör saldırısı sırasında yılbaşını geçirmek için Reina isimli mekandaydı. Sefa o dakikaları şöyle anlattı: "En kalabalık saatlerdi. Böyle bir olayı yaşamak aklımıza bile gelmezdi. İnsanlar sağa sola kaçışıyordu. Vurulanları bırakın, bayılanlar da oldu. Kız arkadaşım da bayıldı. Sırtıma alıp koştum. Polisler çok hızlı geldi ve herkesi kontrol altına aldı. Konuşabilecek durumda olanların ifadesi alındı."
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Futbolcu Sefa Boydaş: Aklımıza bile gelmezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.