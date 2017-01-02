 F.Bahçeli Lavender mekana çok yakındı – Fotomaç – 02 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçeli Lavender mekana çok yakındı

    F.Bahçeli Lavender mekana çok yakındı
    Sporcuların eğlenmek için sık sık gittikleri Reina'da önceki gece yaşanan hain saldırıda Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Jantel Lavender'in de olduğu iddia ediliyordu. Ancak Lavender, Yakın Doğu Üniversitesi'nden Essence Carson ile birlikte Black isimli başka bir mekanda olduklarını, saldırıdan önce eve döndüklerini açıkladı. Onlarla birlikte olduğu söylenen AGÜ'den Chelsea Gray'in ise Prag'da olduğu ortaya çıktı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçeli Lavender mekana çok yakındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.