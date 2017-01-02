Barça’dan mesaj var
Ortaköy'deki gözde eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırı dünyada da geniş yankı buldu. Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona ve İtalya'nın İnter kulüpleri de Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek başsağlığı dilediler.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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