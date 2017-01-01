İşte 2016'dan önemli anlar

Kahpelerin hain girişimi sonrası dostluk ateşi ve Yenikapı Ruhu sporu da sardı Taraftarlar bir arada yürüdü, futbolcular omuz omuza şehitlerimiz için oynadı.Kartal'ın büyük özlemi sona erdi... 7 yıl sonra siyah-beyazlılar Şenol Güneş ile şampiyonluğu kazandı.Tribünlerde"Gücüne güç katmaya geldik, formanda ter olmaya geldik" diye haykıran Beşiktaşlılar sonunda hasretle bekledikleri şampiyonluğu kucakladılar. "" parolasıyla sahaya çıkan Kara Kartallar, teknik direktöridaresinde muhteşem bir sezon geçirdi.ve diğer yıldızlarıyla Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Vodafone Arena'daki şampiyonluk görüntüleri nefes kesti. Öyle kida 2016'nın en iyi fotoğrafı olarak Şenol Güneş'in sevindiği kareyi seçti.IFFHS, Cüneyt Çakır'ı 2015'in en iyi 3. hakemi seçti.Futboldan 8 yıl men cezası alan Michel Platini, FIFA başkanlık adaylığından çekildi.: Altın Top ödülünü 5. kez Lionel Messi kazandı.: 37. Dakar Rallisi'nde otomobil kategorisini S. Peterhansel, motorsiklette Toby Price kazandı.: All-Star 2016'da Asya Karması, Avrupa'yı 156-136 yendi. Gabriel 34 sayı, 12 ribaundla oynadı.34. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nı Türkiye kazandı.G.Saray'ın eski futbolcularından Büyük Ali lakaplı Ali Beratlıgil 84 yaşında vefat etti.Galatasaray'da da oynayan Türk futbolunun efsane ismi Suat Mamat 85 yaşında hayata veda etti.Kadınlar teniste 157 hafta liderlikte kalan Serena Williams, efsane Martina Navratilova'yı geride bıraktı. 186 haftalık Steffi Graf'ın rekorunu kıramadı.UEFA, finansal fairplay kriterlerini yerine getirmediği için Galatasaray'ı Avrupa Kupaları'ndan 1+1 yıl men etti.: Rus tenisçi Maria Sharapova doping testinin pozitif çıktığını açıkladı.Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar, Türkiye'ye kadınlarda ilk şampiyonluğunu getirdi. Rıza Kayaalp de üst üste 5. toplamda 6. şampiyonluğuna ulaştı.: Emre Mor'un Türk Milli Takımı'nı seçmesi UEFA tarafından kabul edildi.G.Saraylı Umut Bulut'un babası Kemal Bulut, Ankara'daki terör saldırısında yaşamını yitirdi.: Kanser tedavisi gören Hollandalı efsane Johan Cruyff 68 yaşında hayata veda etti.: Türkiye Atletizm Federasyonu, numunesinde dopingli maddeye rastlanan Elvan Abeylegesse'ye 2 yıl men cezası verdi.G.Saray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nı 2. sırada tamamladı.: İdmanocağı Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda 2. oldu.: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Torpil 51 yaşında öldü.: Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.-CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıfbank, Pomi'ye yenilip 3. oldu.-CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülük maçında F.Bahçe bronz madalya kazandı.: İrem Karamete, eskrim dalında Olimpiyat vizesi alan ilk sporcu oldu.: F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı, ev sahipliğini yaptığı Final- Four'da USK Prag'ı yenerek 3. oldu.: TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta Çağla Büyükakçay şampiyon oldu. Çağla 82. basamağa çıkarak ilk 100'e giren ilk raketimiz oldu.-Aynı turnuvada çiftlerde İpek Soylu-Andrea Mitu şampiyon oldu.-Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Ali Kaya, kadınlarda Violah Jepchumba kazandı.-Erkekler Voleybol 1. Lig Final Etabı son maçında Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek 2015-2016 sezonunun şampiyonu oldu.: Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finali rövanşında Strasbourg'u 78-67 yenerek şampiyon oldu.Kadınlar voleybolda F.Bahçe'yi 2. devre son maçında 3-1 yenen Vakıfbank şampiyon oldu.: 52. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Caja Rural takımından Jose Gonçalves kazandı.-TEB BNP Paribas İstanbul Open erkekler tenis turnuvasını Diego Schwartzman kazandı.Kırkpınar başpehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil'in babası Süleyman Yeşil, oğlunun müsabakasını izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.: Erkekler Hentbol Türkiye Kupası finalini Göztepe'yi 32-22 yenen Beşiktaş kazandı.: Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Nisan ayının en iyi çıkış yapan oyuncusu seçildi.: Fenerbahçe, Hatay Bld'yi 68-66 yenerek Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu.Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye 12 madalya ile en yüksek sayısına ulaştı.: Beşiktaş ve Osmanlıspor futbolcularına müsabaka dışı doping kontrolü yapan kurul tepkiler üzerine istifa etti.: 3. Lig'de BB Erzurum, Etimesgut, Kastamonu, Kömürspor, Of ve Niğde Bld. 2. Lig'e yükseldi.THY Euroleague finalinde F.Bahçe, CSKA'ya uzatmada 101-96 yenilerek ikincilikte kaldı.: Beşiktaş, Süper Lig'de 79 puanla şampiyon oldu. Mersin İY, Sivas ve Eskişehir düştü.: Tenisçimiz Çağla Büyükakçay, Koukalova'yı yenerek Fransa Açık'ta ana tabloya yükseldi. Bunu başaran ilk kadın raketimiz oldu.2. Lig'de Kırmızı Grup 1.'si Manisaspor ile Beyaz Grup'ta zirvede yer alan Ümraniye TFF 1. Lig'e yükseldi. Bandırma da play-off'tan geldi.: Çağla Büyükakçay, bir grand slam turnuvasında maç kazanan ilk tenisçimiz oldu.: F.Bahçe'yi 1-0 yenen G.Saray, Türkiye Kupası'nı kazandı.: TFF 1. Lig'de Adanaspor şampiyon oldu. K.Karabük ve A.Alanya da Süper Lig'e yükseldi. 1461 Trabzon, K.Erciyes ve Karşıyaka 2. Lig'e düştü.: Devler Ligi finalinde Real Madrid, Atletico Madrid'i penaltılarla 5-3 yenerek şampiyon oldu.: Milli boksörümüz Adem Kılıççı'da dopinge rastlandı.: Erkekler hentbolda Beşiktaş şampiyon oldu.: Efsanevi boksör Muhammed Ali 74 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.: Erkekler Basketbolda F.Bahçe, A. Efes ile oynadığı final serisini 4-2 kazanarak şampiyon oldu.: A Milli Kadın Basketbol Takımı, üst üste 2. kez Olimpiyat vizesi aldı.: Türkiye, Euro 2016'ya grup aşamasında veda etti.: 90. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Graystorm adlı safkan kazandı.Dopingten 8 yıl men edilen milli atlet Aslı Çakır Alptekin'in cezası, CAS tarafından 4 yıla indirildi.-69. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye birinci oldu.: Sutopunda Galatasaray şampiyon oldu.: İşitme Engelli Erkek Milli Futbol takımı art arda 2. kez dünya şampiyonu oldu.: Olimpiyat vizesi alan kürekçi Enes Kuşku bıçaklandı.: G.Saray ve Milli Takım'ın efsane kalecisi "Berlin Panteri" lakabıyla bilinen Turgay Şeren 84 yaşında hayata veda etti.: Euro 2016'nın finalinde Fransa'yı Eder'in golüyle 1-0 yenen Portekiz şampiyonluğa ulaştı.: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bakanlık personelinden 245 kişinin FETÖ bağlantısı nedeniyle gönderildiğini açıkladı.: 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Recep Kara kazandı.Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı erkeklerde Ömer Tara kadınlarda Nilay Erkal kazandı.: G.Saray'ın unutulmaz isimlerinden Bülent Eken 92 yaşında hayatını kaybetti.: TFF'nin tüm kurulları, FETÖ kapsamında güvenlik incelemesi nedeniyle istifa etti.: Türk atletizminin unutulmaz sprinteri Aydın Onur 83 yaşında öldü.: FETÖ soruşturması kapsamında TFF'den 94 kişi ile ilişik kesildi.: Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, İOC'de asbaşkanlığa seçilen ilk Türk spor adamı oldu.: Rio Olimpiyat Oyunları muhteşem bir törenle açıldı.: Olimpiyatlarda milli halterci Daniyar İsmayilov gümüş madalya aldı.: Turkcell Süper Kupa finalinde, Galatasaray, Beşiktaş'ı penaltılarla yendi.: Olimpiyatlarda Usain Bolt 100 metrede altını aldı.: Olimpiyatlarda güreşte Rıza Kayaalp gümüş madalya kazandı.: Olimpiyatlarda güreşçi Cenk İldem bronz madalya kazandı.: Olimpiyatlarda 400 metre engellide milli atlet Yasmani Copello Escobar bronz kazandı.: Olimpiyat şampiyonu ve dünya rekortmeni Yelena Isinbayeva sporu bıraktı.Olimpiyatlarda milli tekvandocu Semih Yaşar gümüş aldı. Nur Tatar ve Soner Demirtaş bronz madalya kazandı.: Milli güreşçi Taha Akgül, Olimpiyatlardaki ilk ve tek altınımızı kazandı.: Olimpiyatlar sona erdi. Türkiye oyunları 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz ile tamamladı.Olimpiyatlarda ABD, 46 altın, 37 gümüş, 38 bronz ile zirvede yer aldı.: TFF, FETÖ darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Şükür ile ilgili materyalleri kaldırdı.: FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik soruşturmada Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz'in varlıklarına el konuldu.: Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı Beşiktaş kazandı.: Necati Ateş jübile yaptı.: UEFA'nın yeni başkanı Slovenya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin oldu.: Paralimpik Oyunlarında Türkiye 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.: F.Bahçe Disiplin Kurulu, FETÖ soruşturmalarında adı geçen 8 ismi üyelikten attı.: Basketbolda 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Anadolu Efes'i 77-69 yenen F.Bahçe kazandı. Kupayı maçı izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.: 6 Ekim'deki yarışta atıyla birlikte düşüp beyin kanaması geçiren jokey Ömer Kaya vefat etti.: Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan etti.Kadın Bastbol Ligi takımlarından Canik Bld'nin koçu Mehmet Can Öztürk yaşamını yitirdi.: Potada 24. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı F.Bahçe'yi 60-55 yenen Hatay BŞB kazandı.: Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Encümen şehitler için yaptığı dalışta 110 metreye inerek yeni bir rekor daha kırdı.: Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı dünya şampiyonu oldu.Ünlü kadın basketbolcu Nevriye Yılmaz basketbolu bıraktı.: Şahika Encümen 93 metreye dalarak değişken ağırlık paletsiz dalışta dünya rekoru kırdı.: Basketbol Federasyonu'ndaki seçim sonrası Hidayet Türkoğlu başkanlığa layık görüldü.: Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, WADA yönetim kurulu üyeliğine seçildi.: Vodafone 38. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Evans Kiplagat, kadınlarda ise Anges Jeruto Barsosio birinci oldu.: Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarıyla ilgili yapılan ihaleyi Digiturk aldı.Şike soruşturmasında kumpas iddiasıyla yürütülen soruşturmada 1 numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer aldı.: Beşiktaş-Bursa maçının ardından Vodafone Arena'nın yanında terör saldırısı düzenlendi. 37'si polis, 7'si sivil 44 kişi şehit oldu.: TFF, Emniyet'e 3 milyon TL bağışta bulundu.: Şenol Güneş Spor Kompleksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.: Vodafone Arena'da Şehitlere Saygı Maçı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın santrasını yaptığı maçta tüm takımların yıldızları şehitler için oynadı.